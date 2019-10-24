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Taziyeden dönen kadınlara otomobil çarptı: 2 ölü

Taziyeden dönen kadınlara otomobil çarptı: 2 ölüSAMSUN - Samsun'da cenaze evinden taziyeden dönen kadınlara yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

24.10.2019 22:30
Taziyeden dönen kadınlara otomobil çarptı: 2 ölü
SAMSUN - Samsun'da cenaze evinden taziyeden dönen kadınlara yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 20.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Köse idaresindeki 55 AB 557 plakalı otomobil, akrabalarının cenaze evindeki taziyeden dönen Münevver Anayol ile Asibe Karaman'a çarptı. Cenaze evinin karşısında meydana gelen kazada ağır yaralanan Münevver Anayol olay yerinde, Asibe Karaman ise 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Taziyeden dönen kadınlara otomobil çarptı: 2 ölü

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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