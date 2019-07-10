10.07.2019 14:01
Haberler» Güncel» Haber

Taziyeye gidenleri taşıyan otomobil devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Taziyeye gidenleri taşıyan otomobil devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Kırşehir'de taziyeye gidenlerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kırşehir'de taziyeye gidenlerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ankara'dan Kırşehir'e giden Rıza Adıgüzel idaresindeki 06 DA 2113 plakalı otomobil, Kaman ilçesi Çadırlı Hacıyusuf köyü kavşağında devrildi.
Kazada sürücü Adıgüzel ile otomobilde bulunan Ömer, Elif ve Halise Adıgüzel yaralandı.
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ömer, Elif ve Halise Adıgüzel müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Adıgüzel ailesinin, vefat eden yakınlarının ailesine taziye için Ankara'dan yola çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Kırşehir, Ankara, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:45   Savaşın çocukları sergilendi
14:45   Erzurum Kalesi'nde tarihi kazı
14:45   (ÖZEL) ÜMRANİYE'DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN KAMYONETE ÇARPMA ANI KAMERADA
14:44   Elazığ'da zabıta ekipleri denetim yaptı
14:44   Düğün öncesi nişanlısının dövdüğü Songül, yaşamını yitirdi (2)
14:44   Altınözü'nde hasat öncesi yol çalışmaları devam ediyor
14:44   Kızılay'da kaldırım yenileme çalışması