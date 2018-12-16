Tb Yönetim Kurulu Başkanı Sezen'den Ziyaret

Trakya
Birlik (TB) Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen
, Pınarhisar
Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'ni ziyaret etti.
Sezen, ziyarette, kooperatif başkanı Salih Köse'den kooperatif çalışmaları ve ortaklar hakkında bilgiler aldı.
Burada bir konuşma yapan Sezen, genel kurulda Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olmayacağını söyledi.
Yeni gelecek ekip ile birlikte olduklarını ifade eden Sezen, göreve talip olan, yönetim kurulu üyelerine destek istediğini belirtti.
Aday ekip ile uzun yıllar birlikte görev yaptıklarını aktaran Sezen, "Uzun yıllardır birlikte görev yaptığımız bu ekibe güvenimiz tamdır. Şimdiye kadar olduğu gibi bu günden sonra da birliğimize ve çiftçimize başarı ile hizmet edeceklerine olan inancımız sonsuzdur. Sizler de her zaman bizlere destek verdiniz, gücümüze güç kattınız. Bugünden sonra da ekibimize desteklerinizi bekliyoruz." diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Köse, ekibin bir parçası olarak destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.
Köse, yapılacak genel kurulun birliğe ve Türk çiftçisine hayırlı olmasını temenni etti.
Ziyarette, yönetim kurulu üyesi Hilmi Kahraman, Ahmet Akgün
, Hüseyin Kocabıyık
, Remzi Kobak, Emre Yılmaz
ve Şafak Kırbiç de hazır bulundu
Pınarhisar,Rafet Sezen,Trakya Bölgesi
16 Aralık 2018 Pazar 11:27