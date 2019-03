TBB Başkanı Fevzioğlu: Suriyelilerin Evlerine Dönmelerinin Vaktinin Gelmesi Lazım

Kaynak: DHA

ŞANLIURFA'da Hukuk Kliniği'nin toplantısında konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu , Suriyelilerin artık ülkelerine dönmeleri gerektiğini ifade ederek, "Ülkelerine bayram ziyaretine gidebiliyorsa bu kardeşlerimiz, demek ki orada güven sağlanmıştır. Artık Suriyeliler yavaş yavaş evlerine dönmelerinin vaktinin gelmesi lazımdır" dedi.Metin Feyzioğlu, TBB ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde 'Türkiye'de mülteci, sığınmacı, geçici koruma altındaki kişilerin adalete erişimlerinin desteklenmesi' projesi kapsamında Şanlıurfa 'da geçen yıl kurulan Hukuk Kliniği'nce düzenlenen toplantıya katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıya Feyzioğlu'nun yanı sıra Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Baro Başkanı Abdullah Öncel, bölgedeki baro başkanları ile çok sayıda avukat katıldı. Toplantıda konuşan TBB Başkanı Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından turizmde 2019 yılının ' Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.Türkiye'de yaklaşık 4 milyon mülteci ve geçici sığınmacının yaşadığını ifade eden Feyzioğlu, "Bu topraklarda Anadolu'da kapısını çalacağınız her ev size ekmek verir. Sabah erken saatlerinde kentin sokaklarında yürüdüğünüzde ellerinde ekmek torbaları ile halk yürür. Halk kendi içinde organize olmuş ve her gün 10 torba veya 20 torba ekmeği alır ve dağıtır. Bunu söylemişken 2 bin 3 bin sığınmacıyı içinde barındıran ve bunun için uluslararası toplantılar düzenleyen Avrupa devletlerine de bir gönderme yapmış olayım. Şanlıurfa'mız şu an da resmi rakamlara göre 600 bin sığınmacıya geçici olduğunu umut ettiğim ev sahipliğini yapıyor. ve 4 milyon sığınmacıyı, bu ülke kendisine zar zor yeten kaynakları ile beslemeye çalışıyor. Bunu da dünyadaki her ulus devlet tarafından takdir edilmesini de bekleme hakkımız var" dedi.'İLK HUKUK KLİNİĞİMİZİ ŞANLIURFA'DA AÇTIK'Türkiye'de ilk hukuk kliniğini Şanlıurfa'da açtıklarını dile getiren Fevzioğlu, "Biz Türkiye Barolar Birliği olaraktan Birleşmiş Milletler'le 'Hukuk Kliniği' projemizi başlatmış olduk. ve ilkini de Şanlıurfa'mızda açmış olduk. Başarılı mı başarılıdır. Bunu bilmeyen veya anlamayan hatta öfkeli gördüğüm vatandaşlarımıza bir not olarak duyurmak isterim. Kronoloji bilimi, ceza hukuku nereden alırsanız alın. Bugün suç mağduru olup devletin korunmasından yararlanmayan yarın en azılı suçların faali olur. Biz meslektaşlarımızın üstün başarısı ve gayretleri ile başsavcılıklarımızın ve kolluk kuvvetlerimizin sadece sığınmacı olan misafirlerimizin hakkını hukukunu korumuyoruz. Biz onların suç mağduru olmamalarını veya suç mağduru olursa daha da ileri suçların önüne geçmek maksadıyla aynı zamanda kendi vatandaşlarımızın hak ve hukukunu koruyoruz" diye konuştu.'ÜLKELERİNE DÖNSÜNLER'Suriyelilerin en kısa sürede tekrar ülkelerine ve evlerine kavuşmalarını temenni eden Fevzioğlu şöyle devam etti:"Bayram ziyaretine gidip de ondan sonra da geri gelen mülteciliği en azından ben hukuken bilmiyorum. Bayram ziyaretine gidebiliyorsa bu kardeşlerimiz, demek ki orada güven sağlanmıştır. Gidebilene kalbinde Türkiye'nin sıcaklığını dostluğunu taşıyarak, dönmesini arzu ediyoruz. Biraz da biz onları orada ziyaret edelim. Bunu asla bir tepki olarak değil, ama komşularımızın, bugünkü misafirlerimizin hayrına bir talep olarak herkes alsın. Artık Suriyeliler yavaş yavaş evlerine dönmelerinin vaktinin gelmesi lazımdır. Türkiye'nin de artık bu çabalarıyla kısa sürede gidilmesini bekliyorum."Konuşmaların ardından Fevzioğlu, beraberindeki heyetle birlikte Göbeklitepe'yi ziyaret etti.- Şanlıurfa