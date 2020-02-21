TBB Başkanı Feyzioğlu, Ardahan Barosu'nu ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Yargı Reformu Paketi" içinde önemli bir başlık olan "Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü" konusunda hakim, savcı ve avukatların bilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Feyzioğlu, Ardahan Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız'ı makamında ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yıldız ve ekibinin gayretle, heyecanla çalıştığını dile getiren Feyzioğlu, çok kısa süre içinde bina kiraladıklarını kaydetti.

Uygun bir yerin bulunmasıyla Ardahan Barosu'nun kendine ait tahsisli sosyal tesisleri olacağını belirten Feyzioğlu, "Bina sadece baromuza değil, Ardahan'a da büyük katkıda bulunmuş olacak. Türkiye'nin farklı yerlerinde 600 bin Ardahanlı var. Burada yaşayan Ardahanlı sayısı daha az. Onlardan destek almaya hazırız. veya aile isimlerini yaşatacak Ardahanlı varsa, kurulacak olan binaya kendi isimlerini de verebiliriz. Ardahan'a özgü eski taş ev şeklinde." dedi.

Ardahan'daki "Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü" konulu seminerin çok önemli olduğuna işaret eden Feyzioğlu, söz konusu seminere yargıçların da katılmasını beklediğini, ancak kimsenin katılmadığını dile getirdi.

"Yargı reformu paketi içinde yer alan önemli bir başlık. Meslektaşlarımızın bu konuda muhakkak suretle bilgilenmesi lazım, o amaçla geldim." diyen Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Sizin vasıtanızla bir talebim var, öncelikle Ardahan emniyetine tabi teşekkür ederim. Bu konuyu izlemeye gelmiş çok sayıda emniyet mensubu var. Ben 30 yıllık bir ceza hocasıyım. Bildiğim bir konu. Hakim ve savcılarımız daha önce de yapılan bir seminere iltifat etmediler. Şu anda da bir tek hakim, bir tek savcı yok. Bilgi edinmek gayret gerektirir. Bilmeden öz güven sahibi olmakta çok tehlikelidir. Biliyorlarsa hiçbir itirazım yok. Fakat uygulaması yeni başlayan bir husus... Kanunun yazımında bulunmuş bir kişinin, geçtim TBB başkanını, bir ceza profesörün geldiği bir toplantıya ya da 2 hafta önce yargıtay üyelerinin Ardahan'a kadar gelip verdiği bir seminere 'hakimlerimiz katılmalıydı' diye düşünürüm. Buradan da bu mesajı ben ileteyim. Hiç kuşku yok ki aynı mesajı hakimler savcılar kurulumuza da ileteceğim."

Feyzioğlu, ziyaretlerinin ardından, Ardahan Barosunca düzenlenen "Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü" konulu seminer verdi.