TBB Başkanı Feyzioğlu: "Avukatı Dışlayan Her Çözüm, Vatandaşı Dışlayan Çözümdür"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 16. Karadeniz baro Başkanları Toplantısına katılmak üzere Zonguldak'a geldi.Programda konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Amacımız ülkemizin üstün menfaatini gözeterek çözmektir. Ben çözümlerin olacağına inanıyorum. Avukatları dışlayan hiçbir çözüm biliniz ki gerçekçi değildir. Avukatı dışlayan her çözüm devletin hizmetle yükümlü olduğu vatandaşı dışlayan çözümdür" dedi.Toplantının açılışında konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Karadenizlilerle gönül bağı olduğunu söyledi. Karadeniz'de yapılan hiçbir toplantıyı kaçırmadıklarını söyledi. Son günlerde yargıya ilişkin önemli gelişmeler yaşandığını ve yaşanmaya da devam ettiğini ifade eden Feyzioğlu, "Ev sahibimiz Zonguldak Barosuna teşekkür ediyorum. Burada bulunan tüm baro temsilcilerini saygı ile selamlıyorum. Biz bölge toplantılarını fazlasıyla önemsiyoruz o yüzden hepsine katılmaya çalışıyoruz. Sanıyorum ki Karadeniz'e bir gönül bağım var ki hiçbir Karadeniz toplantısını da kaçırmadık ama Karadeniz'de bizi milli davamızda hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bizim olmasa olmazımız Türkiye, olmasa olmazımız. Cumhuriyet ve Türk milleti bu müştereklerde buluştuktan sonra diğer her hususta tartışırız görüşürüz ve ortak noktalara ulaşırız. Karadeniz'de bu birlikteliği yakaladığımız için ve Türkiye'den Karadeniz'e ışık saçabildiğimiz ben mutluyum. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz yargıya ilişkin önemli gelişmeler yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Yargının zirvesi Adalet Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı. Anayasa Mahkemesi Başkanımız Yargıtay Başkanımız, Danıştay Başkanımız Adalet bakanımız ve YÖK Başkanımız bir araya geldik. İllerden çok sayıda bölgeleri temsilen baromuz ve çeşitli illerin başsavcıları katıldı. Bu büyük zirvede, yargı reformunu konuştuk. Genellikle konuşur konuşur dağılırız bir sonuçta almayız ama bu sefer öyle değil. Bir sonuca doğru, kararlı adımlarla hep birlikte ilerlediğimizi görüyorum bundan mutluyum. Bu vesileyle sizin aracılığınızla bir kez daha bu konuda lokomotif görevi yapan Adalet Bakanımıza teşekkür ediyorum. Kendisi avukatlıktan gelme bir bakan, fiilen yıllarca avukatlık yapmış biri olarak biz avukatların sorunlarını yaşayarak bilen birisi ve bunları da en uygun şekilde ortak aklı bularak çözmeye kararlı. Akabinde Türkiye Barolar Birliğinde Meclisteki tüm hukukçu milletvekillerini bir araya getirdiğimiz tarihimizde ilk kez gerçekleştirilen bir çalışma yemeği düzenledik. Bu toplantıya da adalet bakanımız geldiler. Bu yemekte de yine bir dost ortamında sorunlar konuşuldu. Amacımız ülkemizin üstün menfaatini gözeterek çözmektir. Ben çözümlerin olacağına inanıyorum. Avukatları dışlayan hiçbir çözüm biliniz ki gerçekçi değildir. Avukatı dışlayan her çözüm devletin hizmetle yükümlü olduğu vatandaşı dışlayan çözümdür. Bunu unutmayalım. Biz vatandaşın temsilcisiyiz bizim dışlandığımız her yerde vatandaş dışlanmıştır. Şuanda iyi bir süreci el birliği ile yürütüyoruz. Bakanlığımızla yargıtayımızla, anayasa mahkememizle son derece güzel ilişki içeresindeyiz. Herkes için iyi sonuçlara alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.Yapılan açılış konuşmasının ardından 16. Karadeniz Baro Başkanları Toplantısı basına kapalı olarak devam etti. - ZONGULDAK