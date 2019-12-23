Haberler » Güncel » TBB Başkanı Feyzioğlu, çocukluğunun geçtiği konağı ziyaret etti - Haber

TBB Başkanı Feyzioğlu, çocukluğunun geçtiği konağı ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği İç Anadolu Barolar Toplantısı için geldiği Kayseri'de, çocukluğunun geçtiği Talas ilçesindeki konağı gezdi.

23.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:34 TBB Başkanı Feyzioğlu, çocukluğunun geçtiği konağı ziyaret etti
Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği İç Anadolu Barolar Toplantısı için geldiği 'de, çocukluğunun geçtiği ilçesindeki konağı gezdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Feyzioğlu, Türkiye'nin çeşitli illerinden baro başkanları ile dedesi Turhan Feyzioğlu'ndan kalan Feyzioğlu Konağı'nı gezdi.
Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan konak hakkında bilgi alan Feyzioğlu, ziyarette anılarını tazelediğini ve çok farklı duygular içerisinde olduğunu belirtti.
Feyzioğlu, konağın her köşesinde farklı bir anısının olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Talas Belediyesine teşekkür ediyorum. Konağın belediyemizin hizmetinde olması ve halkın kullanımına açılmış olması benim için çok önemli. Vaktiyle İl Özel İdaresi kamulaştırmıştı onlara da çok teşekkür ediyorum. Burası 1980'e kadar yazları geldiğimiz bir konaktı. Büyük dedemin aldığı, her köşesinde hatırası olan, atalarımın hatırası olan bir konak burası. İşte bir tarafta büyükannemi hatırlıyorum, halamı hatırlıyorum çamaşır yıkarken, yemek yapılırken mutfağı hatırlıyorum. Yediğim fiskeleri bile hatırlıyorum. Biz şuradaki yan odada yer yataklarında 20 tane çocuk kalırdık. Tabii o zaman aileler çok çocuklu, çok kardeş var. Kardeş çocukları buraya geldiğimiz için her bir kardeşin de en az 4-5 çocuğu var, hepimiz yan yana yatardık. Halamız başımızda."
Bütün bir yaz dışarı çıkmadan vakit geçirdiklerini anlatan Feyzioğlu, "Burada bahçede oynardık, vakit geçirirdik, ağaca tırmanırdık, dut ağacından düşerdik. Çok özel duygular tabi bunlar. Bunları bana bir kez daha yaşatan Talas Belediyesine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konağın ayakta kalmasında Metin Feyzioğlu'nun büyük emeği olduğunu belirterek, "Feyzioğlu ailesi, Kayseri'nin en köklü ailelerinden birisi. Onların hatıralarını bugün burada dinlemiş olduk. Bu hatıralara sahip çıkmak da bizim görevimiz. Başkanımın ve Türkiye'nin çeşitli illerinden baro başkanlarının bugün burada olmasından ayrı bir keyif aldık." açıklamasında bulundu.

Metin Feyzioğlu, Kayseri, Türkiye, Talas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:20   Malatya'daki seçim kavgasına ilişkin davada sanıklara müebbet hapis cezası - Haber
14:18   FATİH'TE 4 KATLI AHŞAP BİNADA YANGIN (1) - Haber
14:18   Denizli'de sağanak etkili oldu - Haber
14:18   Adıyaman'da kaçak kazı yapan iki kişi yakalandı - Haber
14:13   Polis Amca İlkokulu ve Palandöken Belediyesi'nden 'Sıfır atık' projesi - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
12:40   Ceren Özdemir''in katili Arduç: Kaçacağımı söyledim - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
23.12.2019 14:21:14