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TBB Başkanı Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatı olacak

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kırıkkale'de bir kafede eski eşi Fedai Varan'ın, 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü Emine Bulut'un ailesinin istinaf mahkemesinde görülecek davada avukatlığını yapacak.

12.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:30TBB Başkanı Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatı olacak
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 'de bir kafede eski eşi Fedai Varan'ın, 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü Emine Bulut'un ailesinin istinaf mahkemesinde görülecek davada avukatlığını yapacak.
TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Feyzioğlu, Emine Bulut'un annesi Fadime ve babası Ahmet Bulut'u Kırıkkale'deki evlerinde ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Ahmet Bulut, Feyzioğlu'na, "Ankara'ya gelecek ve avukatımız olun diyecektim." dedi.
Feyzioğlu, ailenin isteğini "Görev bilirim" diyerek kabul etti.
Metin Feyzioğlu, "canavarca hisle tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilen Varan'ın yargılandığı davanın istinaf aşamasında Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını yapacak.
Ziyarette Kırıkkale Barosu Başkanı Talat Apaydın, TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sabri Erdal Güngör, TBB Başkan Başdanışmanı Zafer Köken ile Kırıkkale Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak davayı takip eden avukatlar da yer aldı.

Türkiye Bankalar Birliği, Emine Bulut, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

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