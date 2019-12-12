Haberler » Güncel » TBB Başkanı Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatı olacak - Haber

TBB Başkanı Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatı olacak

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kırıkkale'de bir kafede eski eşi Fedai Varan'ın, 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü Emine Bulut'un ailesinin istinaf mahkemesinde görülecek davada avukatlığını yapacak.

12.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:15
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 'de bir kafede eski eşi Fedai Varan'ın, 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü Emine Bulut'un ailesinin istinaf mahkemesinde görülecek davada avukatlığını yapacak.
TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Feyzioğlu, Emine Bulut'un annesi Fadime ve babası Ahmet Bulut'u Kırıkkale'deki evlerinde ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Ahmet Bulut, Feyzioğlu'na, "Ankara'ya gelecek ve avukatımız olun diyecektim." dedi.
Feyzioğlu, ailenin isteğini "Görev bilirim" diyerek kabul etti.
Metin Feyzioğlu, "canavarca hisle tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilen Varan'ın yargılandığı davanın istinaf aşamasında Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını yapacak.
Ziyarette Kırıkkale Barosu Başkanı Talat Apaydın, TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sabri Erdal Güngör, TBB Başkan Başdanışmanı Zafer Köken ile Kırıkkale Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak davayı takip eden avukatlar da yer aldı.
TBB Başkanı Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatı olacak

Türkiye Bankalar Birliği, Emine Bulut, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:05 Sarısığırlı'nın deresi temizlendi - Haber
15:04 Umut'un da şırıngalı çikolata kapağıyla öldüğü iddiası (2) - Haber
15:04 Ağrı ve Ardahan'da öğrencileri ısıtan yardım - Haber
15:04 Mardin'de öğrencilere kuaför hizmeti - Haber
14:59 TDF Başkanı Ersan Başar'dan Ağrı ASKF'ye ziyaret - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 15:05:23