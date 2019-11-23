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TBB Başkanı Feyzioğlu Erzincan Adliyesini ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Erzincan Adalet Sarayını ziyaret etti.

23.11.2019 11:19 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:23TBB Başkanı Feyzioğlu Erzincan Adliyesini ziyaret etti
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Adalet Sarayını ziyaret etti.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk'ün davetlisi olarak Erzincan'a gelen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, ziyaretleri kapsamında beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile Erzincan Barosu Başkanı, Erzurum Barosu Başkanı, Ağrı Barosu Başkanı, Iğdır Barosu Başkanı ve Sivas Barosu Başkanı Erzincan Adalet Sarayına ziyarette bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek ve Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş'ın tarafından misafir edilen Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, yargı sisteminin daha aktif ve başarılı bir şekilde yürütülmesi için hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile avukatların önemine dikkat çekerken yeni yargı reformu paketi ile ilgili olarak istişarelerde bulundu. - ERZİNCAN

Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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