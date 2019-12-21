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TBB Başkanı Feyzioğlu Kayseri'de oratoryoya katıldı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kayseri Barosu tarafından düzenlenen 'Kayseri Oratoryosuna' katıldı.

21.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:50 TBB Başkanı Feyzioğlu Kayseri'de oratoryoya katıldı
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Barosu tarafından düzenlenen 'Kayseri Oratoryosuna' katıldı.

Kayseri Barosu tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 100. yıldönümü dolayısıyla Kayseri Oratoryosu düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen oratoryoya, TBB Başkanı M etin Feyzioğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun ve çok sayıda davetli katıldı.

Rejisörlüğünü Murat Atak'ın yaptığı oratoryoda, sanatçılar seslendirdiği Gesi Bağları, Germir Bağları, İzmir'in Kavakları, Harbiye Marşı, Sarı Saçlım, Memleketim, Çökertme, Hekimoğlu, Ah Bir Ataş Ver, 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı gibi eserler ile katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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