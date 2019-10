TBB Başkanı Feyzioğlu: "Önce Amerika bir karar verecek. NATO'da müttefiki Türkiye mi? PKK mı? Kendisi hukuk devleti mi? Yoksa teröristlere kol kucak açan bir devlet mi?"Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu Ağrı'daAĞRI - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye'yi küçük görenler, her fırsatta Türkiye'ye vuranlar yine yanılacaklar. Önce Amerika bir karar verecek. NATO'da müttefiki Türkiye mi? PKK mı? Kendisi hukuk devleti mi? Yoksa teröristlere kol kucak açan bir devlet mi?" dedi.Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.Ağrı'da Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın ve Baro Avukatları tarafından karşılanan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ilk olarak Ağrı'ya bağlı Doğutepe Köyü İlkokulunu ziyaret ederek, köy okulu öğrencilerine çeşitli hediyeler dağıttı.Öğrencilere hediye dağıtımından sonra Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın Doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ve Amerika'nın Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararları hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Feyzioğlu, Türkiye'nin haklı olduğunu vurguladı.Türkiye'nin mevcut sorunlarını çözüp, ilerlemesini sürdüreceğini dile getiren Feyzioğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye'nin müttefiki olup olmadığı konusunda karar vermesi gerektiğini ifade ederek, "Bakınız terör örgütü ile terör örgütü eli ile mücadele edilmez. Amerika'nın yaptığı şu. IŞİD adlı terör örgütü ile PKK adlı terör örgütü eli ile mücadele ettiğini sanıyor. Terörist teröristle mücadele etmez, edemezler. Toprakları paylaşır, otururlar. Daha çok yeni yaşadık. Birkaç ay önce PKK'nın silahlı güçleri Türk askeri geliyor diye IŞİD'li teröristleri bulundukları hapishaneden salı vermediler mi? O zaman durum böyle iken kime yaptırım uyguluyor Amerika Birleşik Devletleri? Asıl PKK'ya terörist muamelesi yapsın. Eğer Amerika Birleşik Devletleri kimin müttefik olduğunu doğru anlamış olsaydı 'Bugün müttefikimiz YPG'den yüz çevirdik' gibi abuk sabuk hukukta yeri olmayan açıklamalar yapmak yerine 'Biz müttefikimiz Türkiye'ye şimdiye kadar yanlış yaptık' diye konuşurlardı. Tam bir iç politika oyunu oynanıyor orada. Siz sonuca bakın. Amerikan askeri geri çekildi mi? Çekildi. Rusya ile tam bir iş birliği içerisinde operasyon yürüyor mu? Yürüyor. Bitmiştir olay. Bence ABD, Çin ile Pasifik'teki yeni süper güçle nasıl mücadele edeceğine karar versin. Zaten Ortadoğu'dan Trump'ın çekilmesinin nedeni de Çin ile mücadele etmektir. Ben bu durumda Amerika dünyanın yeni süper gücü Çin karşısında süper güçlüğünü kaybetmek üzere iken, Amerika'ya Türkiye'yi kaybetmemesini derim. Uluslar arası hukuk açısında yüzde yüz haklı Türkiye'yi, uluslar arası hukuk açısından yüzde yüz haksız durumdaki PKK'ya tercih etmemeleri gerektiğini derim Amerika'ya. Ayrıca PKK ile YPG'de aynı bütünün parçalarıdır. Terör örgütüdürler" diye konuştu."Bizim gazetecilerimizin üzerine sniper ateş açıyor. Bizim bir milletvekilimiz alay ediyor bununla. ya sen nasıl milletvekilisin?"Barış Pınarı Harekatı sırasında görevini icra eden Gazetecilere terör örgütü tarafından yapılan saldırılara da değinen Feyzioğlu, şöyle konuştu:"Aynı durum elin Almanına olsa, Almanya dünyayı yıkar. Amerikalı gazetecinin üzerine ateş açılsa Amerika ortalığı ayağa kaldırır. Bizim gazetecilerimizin üzerine sniper ateş açıyor. Bizim bir Milletvekilimiz alay ediyor bununla. ya sen nasıl milletvekilisin? Git Almanlardan, Amerikalılardan örnek al. Hani nerede sınır tanımayan gazeteciler? Sınır tanımayan doktorlar? Her yerden çıkıyorlar. Bizim gazetecilerimizi vurdular orada. Yani o kadar bir iki yüzlülükle Türkiye orada büyük bir mücadele veriyor. Yeri gelir tek başımıza kalırız. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi son mermimiz kalana kadar savaşırız.""Türkiye, Suriye ile ittifak halinde bu sorunu önlemek zorundadır"Suriye'de yaşanan sorunların çözümü konusunda konuşan Feyzioğlu, "Buradan şu mesajı da verelim. Türkiye bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin karıştırdığı, vakti ile Türkiye'yi de sürüklediği Suriye iç savaşını çıkartarak, bölge de karışıklık oluşturduğu o ortamda artık Türkiye, Suriye Hükumetini insan haklarına saygılı bir çizgiye çekerek, Suriye ile ittifak halinde bu sorunu önlemek zorundadır" şeklinde konuştu."Biz Türkiye olarak orada işgalci değiliz"Türkiye'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatında kendi meşru müdafaa hakkını kullandığının altını çizen Feyzioğlu, "Biz Türkiye olarak orada işgalci değiliz. İşgalci olan PKK'dır. Bir ülkenin dörtte birini işgal ediyorsun. Suriye Arap Cumhuriyeti adı ve Arap Birliği bizi kınıyor. ya asıl sen PKK'yı kınasana. Senin mensubun olan Suriye'nin dörtte birini PKK işgal ediyor. Türkiye o işgali sonlandırmak ve kendi meşru savunma hakkı çerçevesinde terörle mücadele içinde. Arap Birliği bizi protesto ediyor. Sizin protesto edeceğiniz asıl PKK ve ABD'dir. Şükürler olsun Türkiye çok güçlüdür. Bu gücünü de müttefiklerinin kendisini yüz üstü bırakmasından alır. Çünkü bizi yüz üstü bıraktıkları an biz kendi silahımızı yaptık. Savaş sanayimizi güçlendirdik. En ileri seviyeye çıkardık. Bizimle boy ölçüşecek hiçbir ülke burada yoktur. Amerika Birleşik Devletleri'nin de Türkiye'yi gözden çıkarma lüksü hiçbir şekilde yoktur. Neymiş yaptırım uyguluyormuş. Uygula, sabah ayrı uygula akşam ayrı uygula. Biz bunun için mi vazgeçeceğiz. Bizim milletimiz şehit veriyor. Oradaki şer odaklarını temizliyor. Maddi yaptırım uygulayacaklarmış. İstedikleri kadar uygulasınlar. Bunların hiçbiri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne işe yaramaz. Onlar da biliyorlar işe yaramayacağını. Milletimiz rahat olsun. Biz haklıyız. Hak bizden yana" açıklamalarında bulundu.