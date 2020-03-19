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TBB Başkanı Feyzioğlu: Yargıda yasal süreler durdurulsun

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Adalet Bakanlığı'ndan, koronavirüs tehlikesi sona erene kadar adli ve idari yargıdaki tüm yasal süreler ile icra takiplerinin durdurulması yönünde gerekli girişimlerin gerçekleştirilmesini istedi.

19.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:40
TBB Başkanı Feyzioğlu: Yargıda yasal süreler durdurulsun

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Adalet Bakanlığı'ndan, koronavirüs tehlikesi sona erene kadar adli ve idari yargıdaki tüm yasal süreler ile icra takiplerinin durdurulması yönünde gerekli girişimlerin gerçekleştirilmesini istedi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre TBB Başkanı Feyzioğlu, Adalet Bakanlığı'na, 'Pandemi Kabul Edilen Covid 19 Salgın Tehlikesi Nedeniyle Yasal Sürelerin ve İcra Takiplerinin Mücbir Sebep Kapsamında Durdurulması Talebi' konulu yazı yazdı. Feyzioğlu yazısında, koronavirüsün dünya çapında bir salgın halini aldığını hatırlatarak, "Gelinen noktada, yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamaması, yaşanma ihtimali mevcut hak kayıplarının önlenmesi amacı ile işleyen yasal sürelerin yaşanılan salgın nedeniyle mücbir sebep kapsamında salgın tehlikesinin sona ermesine kadar durdurulması yönünde gerekli girişimlerin ivedilikle gerçekleştirilmesi ve İcra ve İflas Kanunu'nun 330'uncu maddesinin uygulanmasının Cumhurbaşkanlığı makamının değerlendirmelerine sunulması hususlarını takdirlerinize sunarım."


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Güncel

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