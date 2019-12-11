Haberler » Güncel » TBB Başkanı Metin Feyzioğlu AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:37
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Feyzioğlu, , yaşam ve kategorisinde seçim yaptı.
Feyzioğlu, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın " Gölü'nde kış şöleni" başlıklı karelerini seçti.
Fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu dile getiren Feyzioğlu, şunları söyledi:
"Haber kategorisinde tarafsız olamam. Şu çocuğun yüzündeki minnete, sevgiye bakın. Askerimizin elinde şeker var ve ona sığınmış. Dünya bu fotoğrafı görsün. Bu çocuğun gözlerinde 'çok şükür kurtuldum' hissi var. Yaşamda ise bir keçiyle bir çocuğun ilişkisi var. Bundan daha saf bir ilişki olamaz. Çok temiz bir duygu. Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle yetiştirirsek insan sevgisini öğrenecekler. Sporda da 'Çıldır Gölü'nde kış şöleni'ne oy verdim. Çıldır bizim için çok önemli."
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu AA'nın

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu, Çıldır, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08 İslahiye'de renk cümbüşü - Haber
16:04 Düzce Uluslararası yerel yönetimlerde 'Kadın Şurası'nda tanıtılıyor - Haber
16:04 Vali Akbıyık'tan Kur'an-ı Kerim öğrenen işitme engellilere ziyaret - Haber
16:03 Başhekim Keskin iş kazası geçiren MHP İl Başkanı'nın son durumunu açıkladı - Haber
16:03 Bosna Hersek dostluk grubu başkanı Özen: "Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handkle'ye verilmesi tam bir... - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 16:15:33