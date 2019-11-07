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TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki

Samsun, Sinop ve Çorum'da baroları, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülme girişimlerine karşı çıktı.

07.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:02 TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki
Samsun, Sinop ve Çorum'da baroları, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülme girişimlerine karşı çıktı.
Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, yaptığı yazılı açıklamada, TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik çaba ve girişimlerin mesleğe ve meslek camiasına ağır zarar vereceğini vurguladı.
"Yargı Reformu Strateji Belgesi" doğrultusunda yasal ve yönetsel düzenlemelerin yapılması gerektiğine dikkati çeken Gürbüz, "Nitekim düzenlemelerin bir kısmı eksikliklerine rağmen hayata geçmiştir. Avukatların hayati nitelikte kazanımlar elde edeceği bir ortamda olağanüstü genel kurula gitmek, bu süreci baltalamak, özellikle de binlerce genç meslektaşı daha da mağdur etmek demektir. Bu şartlarda gerçekleşecek olağanüstü genel kurul çözüme değil gerginliğe, birliğin pekişmesine değil dağılmaya yol açabilecektir. Avukatların ve baroların ayrışmaya değil, sıkı iş birliği içinde problemlerinin çözümüne odaklanmaya ihtiyacı vardır." değerlendirmesinde bulundu.
Olağanüstü genel kurula davet gerekçelerinin hiçbirinin haklı nedenlere dayanmadığını belirten Gürbüz, mümkün olmadığı halde olağanüstü genel kurul çağrısının seçimli yapılarak kamuoyunun yanılmasına sebebiyet verildiğini kaydetti.
Sinop
Sinop Baro Başkanı Hicran Kandemir, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan çağrıyı doğru bulmadıklarını belirtti.
Kandemir, "Ülkemizde hukuk, adalet, avukatlık mesleğinin koşullarının iyileştirilmesi adına birlik, beraberlik içinde mücadele edilmesi gereken bir süreçte barolarımızın ayrıştırılmasına, TBB'nin yıpranmasına sebep olacağı çok açık olduğu halde olağanüstü genel kurula çağrılması yönünde başlatılan süreci doğru bulmuyorum." ifadesini kullandı.
Çorum
Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar da yazılı açıklamasında, olağanüstü genel kurul çağrısı yapan baroları sağduyuya ve çözümde görev almaya davet etti.
Çağrı yapan baroların avukatlık mesleğine ve kuruma zarar verdiğini savunan Yaşar, şunları kaydetti:
"Yıllardır dağ gibi biriken avukatlık mesleği sorunlarının çözülmeye başlandığı, önemli kazanımların elde edildiği ve edilmeye devam ettiği bir süreçte bazı barolarca Türkiye Barolar Birliğinin olağanüstü genel kurula çağrılması son derece vahimdir. TBB ve barolarca mesleki sorunların çözümüne yönelik büyük çaba sarf edilirken söz konusu çalışmalara destek olmak yerine gündemi başka konularla meşgul etmek, gerek meslektaşlarımıza gerekse barolara haksızlıktır. Bu tür bir tutum, genel kurul çağrısı yapan baro yönetimlerinin bile öngöremeyeceği kadar meslek ve barolara zarar verecektir."

Türkiye Bankalar Birliği, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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