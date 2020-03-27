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TBB'den çek ödeme destek kredisi geliyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli çek ödeme destek kredisi sunulacağını açıkladı.

27.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:55
TBB'den çek ödeme destek kredisi geliyor
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli çek ödeme destek kredisi sunulacağını açıkladı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), çek ödeme destek kredisi ve kredi desteği ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Koronavirüs salgınının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutmak amacıyla uygulamaya alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirlerinin sağlıklı olarak işlemesi ve ekonomik faaliyetin desteklenmesi için bankacılık sektörü tarafından başlatılan uygulamalar şöyle sıralandı:
ÇEK ÖDEME DESTEK KREDİSİ
"Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ'lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, bugüne kadar gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla, her bir banka tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dahilinde kredi kullandırılmaya devam edilecek. Çek Ödeme Destek Kredisi ile müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması amaçlandı. Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacak.
KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları; 0-25 milyon arasına 1 milyon, 25-125 milyon arasına 5 milyon, 125 milyon üzerine de 10 milyon TL şeklinde gerçekleşecek.
EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI KREDİ DESTEĞİ
Uygulamaya ek olarak bankalar, başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaçları için Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği'ne başlayacak. Kredi desteğini kullanacak firmaların, 2020 yılı şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları ön koşulu bulunuyor. Teminat eksiği bulunan müşterilerin, krediye erişim imkanı için Hazine destekli KGF kefaleti de sağlanabilecek. Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacak.
KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları ise 0-25 milyon arasına 5 milyon, 25-125 milyon arasına 25 milyon, 125 milyon üzerine de 50 milyon TL arasında gerçekleşecek.
Sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari müşteriler her iki kredi paketine de başvurabilecekler. Uygulamaya katılacak olan bankalar, katılımlarını en kısa sürede kamuoyuna duyurup, 30 Mart 2020 tarihinden itibaren talep kabul etmeye başlayacaklar."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Bankalar Birliği, Banka, Güncel

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