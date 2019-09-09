Haberler» Güncel» Haber

Tbb'den destek ziyareti

09.09.2019 16:33 Tbb'den destek ziyareti


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:53   Binali yıldırım, izmir'de ilkokulun açılışını yaptı (2)
18:52   Erzincanlılar kafes balıkçılığında iddialı
18:52   Eşini sırtından bıçakladı
18:52   Kestiği ağacın altında kalıp öldü
18:51   Bakan Selçuk: "Bu terör artık bitsin anneler kazansın diyoruz"
18:51   25 yıl sonra ölüm dağı 'pobeda'ya çıkarak 'kar leoparı' ünvanı aldı
18:50   Denizde kaybolan genç, aranıyor