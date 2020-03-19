Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››TBB'den emekli promosyon ödemlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Ekonomi

TBB'den emekli promosyon ödemlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran'a kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verildiğini duyurdu.

19.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:18
TBB'den emekli promosyon ödemlerine ilişkin açıklama Açıklaması
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran'a kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verildiğini duyurdu.
TBB'den yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere promosyon ödemesinin taahhütname onayı alınmak koşuluyla yapıldığı belirtildi.
Onayın bankalar tarafından şube dışı kanallardan (ATM, internet/mobil bankacılık, SMS, Müşteri İletişim Merkezi) alınabildiği bildirilen açıklamada, emeklilerin yoğunlukla banka şubelerini ziyaret ederek onay verdiklerinin görüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Son dönemde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle risk grubu içerisinde yer alan emeklilerimizin toplu taşıma gibi kalabalık ortamlara girerek sağlıklarını tehlikeye atmalarını önlemek amacıyla promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verilmiştir. Diğer taraftan maaşını farklı bankaya taşımak isteyen emeklilerin promosyonlarını kıstelyevm iade etmek koşulu ile maaşlarını aktarma hakkı her zaman saklı tutulacaktır."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Ekonomi
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Ekonomi
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Ekonomi
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı Ekonomi
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Ekonomi
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Türkiye’de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis’te açıkladı Ekonomi
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Ekonomi
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Loading