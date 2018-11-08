TBB'den Kosova'ya Cenaze Aracı Bağışı

Türkiye
Belediyeler Birliği (TBB), Kosova İslam Birliği
'ne (Diyanet İşleri
), 2 adet cenaze aracı bağışında bulundu.
Başkent Priştine
'deki Fatih Sultan Mehmet
Camisinde düzenlenen devir teslim törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç
, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, TBB Genel Sekreter
Yardımcısı Ahmet Kazan ve Türk Kızılayı
Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç
katıldı.
TBB Genel Sekreter Yardımcısı Kazan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Kosova arasında tüm alanlarda iyi ilişkilerin mevcut olduğunu söyledi.
Türkiye'deki 35 belediyenin Kosova belediyeleriyle kardeş belediyeler olduğuna işaret eden Kazan, "Bu bağlamda tabi Türkiye-Kosova yerel yönetimler işbirliği projesi kapsamında birliğimizin hediyesi olarak sizlere 2 tane araç takdim ediyoruz." dedi.
Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Turunç da Priştine ve Gilan için verilen 2 cenaze aracının Balkanlara yönelik serüvenin Bulgaristan
'da başladığını söyledi.
Turunç, Bulgaristan'da 18 cenaze aracı teslimi yaptıklarını ve daha sonra da Karadağ
, Sancak, Bosna Hersek
ve Mamuşa'ya verildiğini ifade etti.
Büyükelçi Kılıç ise bu projenin iki halk arasındaki yakınlık ve kardeşliğin bir yansıması olduğunu belirterek, "Bugünkü projenin ölüm gibi insanlar ve aileler için güç günler, zor günler olan anlarda insanlara daha iyi hizmet götürülmesini sağlayacak önemli bir proje olması dolayısıyla da çok anlamlı olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum." şeklinde konuştu.
Öte yandan, Kosova İslam Birliği Başkanı Ternava, bağımsızlık yolunda Kosova'ya verdikleri destek ve yardımlardan dolayı Türk hükümeti ve milletine teşekkür ederek, Priştine'deki yeni caminin inşası için de sağladığı desteklerden dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını ifade etti.
İslam Birliği,Türkiye,Kosova
08 Kasım 2018 Perşembe 22:35