TBB'den Van Büyükşehir Belediyesine araç desteği

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Van Büyükşehir Belediyesine 1 adet 13 tonluk sulama aracı (arazöz) hibe edildi.

TBB'den Van Büyükşehir Belediyesine araç desteği
09.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:20
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Van Büyükşehir Belediyesine 1 adet 13 tonluk sulama aracı (arazöz) hibe edildi.

Daha yeşil bir Van için aralıksız bir şekilde çalışan Van Büyükşehir Belediyesine bir destek de Türkiye Belediyeler Birliğinden geldi. Birlik, yapılan protokoller çerçevesinde Van Büyükşehir Belediyesine 1 adet 13 tonluk sulama aracı gönderdi. Araç teslim törenine katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan'a Birlik Başkanı Fatma Şahin tarafından plaket verildi.

Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, araç desteğinden dolayı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere belediyeler birliği yetkililerine teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Araç, Van, Güncel, Haber

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