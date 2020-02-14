Haberler » Ekonomi » 'TBB emeklilere promosyon ödemesi görüşmesi yapmıyor' - Ekonomi

"TBB emeklilere promosyon ödemesi görüşmesi yapmıyor"

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), emeklilere promosyon ödemelerine ilişkin görüşmeler yapmadığını açıkladı.

14.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:24

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), emeklilere promosyon ödemelerine ilişkin görüşmeler yapmadığını açıkladı.

TBB'den yapılan, "Emeklilere promosyon ödemesi görüşmeleri hakkında" başlıklı açıklamada şöyle denildi:

"Emeklilere ödenecek promosyon rakamının belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların Türkiye Bankalar Birliği ile görüşmeler yaptığına ilişkin basın kuruşlarınca yapıldığı görülmektedir. Türkiye Bankalar Birliği'nin bu konuda her hangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmamaktadır."



Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
14.02.2020 13:09:25