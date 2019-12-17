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TBB: FYY-BÖU kapsamında 5.07 milyar liralık borç yapılandırıldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Büyük Ölçekli Uygulama (FYY-BÖU) kapsamında Ekim-Kasım döneminde toplam 5 milyar 72 milyon liralık borcun yapılandırıldığını açıkladı.

17.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:08TBB: FYY-BÖU kapsamında 5.07 milyar liralık borç yapılandırıldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Büyük Ölçekli Uygulama (FYY-BÖU) kapsamında Ekim-Kasım döneminde toplam 5 milyar 72 milyon liralık borcun yapılandırıldığını açıkladı.

TBB'nin internet istesinde yer alan açıklamaya göre; bu tutarın 4.9 milyar lirası enerji sektörüne, 137 milyon lirası da turizm sektörüne ait bulunuyor.

TBB'nin FYY-BÖU Kasım Aylık Raporu'nda, "Ekim-Kasım 2019 dönemi içinde, FYY Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 56 adet firma (22 grup) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 4 firma (2 Grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır" denildi ve şu bilgiler verildi:

"FYYS bağıtlanan firmalardan 1 tanesi enerji, 3 tanesi turizm sektöründe faaliyet göstermektedir. Söz konusu firmaların 4'ü de Marmara Bölgesi'ndedir.

"Ekim-Kasım 2019 dönemi içinde, 4,934 milyon TL'si enerji sektörüne, 137 milyon TL'si turizm sektörüne ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 5,072 milyon TL'dir."



Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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