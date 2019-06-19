19.06.2019 15:58
Haberler» Güncel» Haber

TBB, Gülşehir Belediyesine itfaiye aracı hibe etti

TBB, Gülşehir Belediyesine itfaiye aracı hibe etti

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Gülşehir Belediyesine hibe edilen itfaiye aracı ilçeye getirildi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Gülşehir Belediyesine hibe edilen itfaiye aracı ilçeye getirildi.
Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hemen ardından eksiklerin tespiti amacıyla çalışma başlattıklarını, en çok ihtiyaç duyulan hizmet araçlarından olan itfaiye aracının ilçeye kazandırılması amacıyla yaptıkları girişimin sonuç verdiğini belirtti.
Çiftçi, "İlçemizde veya çevrede meydana gelebilecek yangın ve benzeri olaylara hızlı ve yeterli donanımla müdahale edilebilmesi için yeni itfaiye aracını belediyemize kazandırdık. Hibeden dolayı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum." dedi.
Aracın, plaka işlemlerinin tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.
Kaynak: AA
Fatih Çiftçi, Türkiye, Gülşehir, İtfaiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:22 Gölete dönen yolda araçlar mahsur kaldı
16:22 Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı
16:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar 330 bin Suriyeliyi, Cerablus'a gönderdik.
16:22 Esed rejimi cezaevlerindeki ölümleri sessizce itiraf etmeye devam ediyor
16:21 Yıldız erkekler voleybol şampiyonası kura çekimi yapıldı
16:21 Mursi'nin vefatını duyuran spikerin hatası gündem oldu
16:21 Düzce'de sağanak