TBB: Risk Merkezi kayıtları dikkate alınmayacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi kayıtlarının kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağını anımsattı.

TBB'den yapılan açıklamada, şu uyarı yapıldı: "Bilindiği üzere, 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete'de, "Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun"a eklenen geçici madde yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun'dan yararlanmak isteyenlerin, geçici maddede belirtilen borçlarını en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamen ödemesi veya yeniden yapılandırması gerekmektedir."