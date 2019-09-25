TBB Sıfır atık çalıştayı başladı

Sıfır Atık Projesi ile ilgili olarak belediyelerin mevcut ve planlanan çalışmalarının değerlendirileceği toplantıda Cumhurbaşkanı Danışmanı Sümeyra Merve Kılınç ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz de hazır bulundu.

Toplantının açılışında konuşan TBB Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici, Birliğimizin belediyeleri ilgilendiren her konuda olduğu gibi sıfır atık konusunda da çalışmalar yürüterek liderbir rol üstlendiğini belirtti. 1970'li yıllardan günümüze yapılan uluslararası çevresel kalkınma çabalarından bahseden Ekici, çevresel kalkınma konusunda en önemli görevlerin belediyelere verildiğini hatırlattı. Ekici, dünyada 1992 yılında gerçekleştirilen Rio Konferansı'nda "Küresel düşün, yerel hareket et" ilkesinin geliştirildiğini ifade ederek küresel olarak dünyanın karşı karşıya kaldığı tüm sorunların çözümünün yerelde arandığını kaydetti. Büyükşehir belediyelerinin 2012 yılında yapılan düzenleme ile kentin tamamından sorumlu hale getirildiğini kaydeden Ekici;katı atık, içme suyu sağlama, toplu ulaşım gibi sorunlara bütüncül bir çözüm arayışının başladığını belirtti. Ekici, "çöp altındır" kuralının benimsenmesi gerektiğini söyleyerek, atık üretmeden çöplerin tamamının değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ekici, konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı Sıfır Atık Projesi ile çöp oluşturmama, çöplerin geri kazanımı ve tekrar kullanımı üzerinde duracağız. Atık oluşmasını önlememiz gerekiyor. Önleyemiyorsak minimize edeceğiz,geri dönüştüreceğiz veya enerji olarak kullanacağız. 'Cumhurbaşkanımız dün Birleşmiş Millletler (BM) Konferansı'nda yaptığı konuşmada '2023 yılında sıfır atık konusunda yüzde 35'e çıkacağız' dedi. Bugün itibariyle yüzde 13'lerdeyiz. Kısa sürede çok yol kat ettik. Bunu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kontrol ve planlamasında belediyelerimizle birlikte gerçekleştirdik. Hep birlikte gayret göstererek atıklarımızı geri kazanıp çevreyi korumamız gerekiyor. Bu çalışmalarımızla 20 milyar dolarlık bir tasarruf bekleniyor. Birliğimiz bu konuda destek vermeye devam edecektir. Bu çalışmanın memleketimize hayırlı olmasını diliyorum."

Sıfır Atık Çalıştayına 60 Belediye Katılıyor

Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz ise açılış konuşmasında Sıfır Atık Projesi'nden bahsederek bu projenin sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile değil tüm belediyeler, özel sektör ve vatandaşlar ile başarılabileceğine vurgu yaptı. Ülkenin yüzde 79'una atık toplama hizmeti verildiğini belirten Akdeniz, 2023'e kadar ülkenin yüzde 100'üne atık toplama hizmeti vermeyi öngördüklerini ifade etti.Akdeniz,1997 yılında 17 milyon atık varken bu rakamın 2017 yılında 31 milyona ulaştığını kaydederek, "Hızlı bir artış var. Bu atıkları kaynağında ayrıştırıp, düzenli toplayarak geri kazanmazsak su ve toprak kaynaklarımıza karışacak ve olumsuzluklar bizlere yansıyacaktır." dedi.Bir yılda kazanılan atığın 42 milyon ağacı kurtardığının altını çizen Akdeniz,"Tek kullanımlık şeyleri terk etmemiz lazım. Tüket-at kültüründen kurtulmamız lazım. 950 bin vatandaşımıza farkındalık oluşturma eğitimleri verildi. Başarıya ulaşıncaya kadar eğitimlere devam edeceğiz. Fark oluşunca zaten vatandaşlar bizden çöplerin ayrıştırılmasını talep edeceklerdir. Bakanlık ve belediyeler olarak vatandaşı bilinçlendirirken onlardan bir adım önce hareket etmeliyiz ki bizi takip edip katkıda bulunsunlar.Daha yaşanabilir bir Türkiye için belediyelerimizden katkı bekliyoruz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından toplantıya katılan 60 belediyenin Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin mevcut ve planlanan çalışmaları değerlendirilirken sorunlar ve çözüm önerileri geniş bir yelpazede ele alınacak.