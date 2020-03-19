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TBB, üyelerine salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik...

TBB, üyelerine salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik faaliyetlerinden değil, koronavirüsü salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi'ne bildirilmesini tavsiye etti.

19.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:48
TBB, üyelerine salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik...
TBB, üyelerine salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik faaliyetlerinden değil, koronavirüsü salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi'ne bildirilmesini tavsiye etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi

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