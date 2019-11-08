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TBB'ye bağlı 12 barodan olağanüstü kongre çağrısı

TÜRKİYE Barolar Birliği Genel Kurulu'nu olağanüstü genel kurula çağıran 12 baro başkanı bir manifesto yayınladı.

08.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:15 TBB'ye bağlı 12 barodan olağanüstü kongre çağrısı

TÜRKİYE Barolar Birliği Genel Kurulu'nu olağanüstü genel kurula çağıran 12 baro başkanı bir manifesto yayınladı. Genel kurul çağrısının, her fırsatta demokrasi ve seçim-sandık vurgusu yapanlarca eleştirildiğini ve savunmanın çatı örgütünde demokratik teamüllerden kaçınıldığına vurgu yapan baro başkanları, "Çağrımız, Sayın Feyzioğlu'na, bizzat sarstığı güveni yeniden sağlaması için fırsattır" dedi.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Tunceli ve Van baro başkanlarınca yayınlanan manifestoda, "12 baronun, 1136 Sayılı Kanun'un 115'nci  maddesi çerçevesinde, aynı kanunun 110'uncu maddesinin 1. ve 17. bentlerindeki görevlerine aykırı davranışı nedeniyle, Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula gitmesi yönünde aldıkları karar, kamuoyunun bilgisi dahilindedir" ifadeleri yer aldı.

Alınan bu kararın, sadece avukatları ve avukatların bağlı oldukları meslek örgütlerini ilgilendiren bir karar olmadığı vurgulanan manifestoda, "Bu karar, ismi, ideolojisi, ilkeleri ya da ideali ne olursa olsun, yargı bağımsızlığına zarar verecek her türlü söylem, eylem ya da eylemsizliğe karşı, savunmanın bağımsızlığını korumak için gösterilen bir karşı duruştur. Bu karar, normalleşme eğilimini tamamlayarak, yeni düzen haline gelmiş avukata şiddet haberlerinden, savunmanın itibarsızlaştırılmasına kadar başlık başlık karşı çıktığımız her menfur olay ve olguda, Türkiye Barolar Birliği'nin kemikleşme eğilimi gösteren sessizliğine sabrımızın kalmadığının ilanıdır" denildi.

FEYZİOĞLU'NA ÇAĞRI

"Aldığımız bu karar, yeni adli yılımızın açılışında yürütme makamına ait bir mekanda, yargı bağımsızlığının insanlığın uğruna yüzyıllardır hukuk şehitleri verdiği felsefesini, sadece o mekanda bulunarak ve alkış tutarak yok eden Sayın Metin Feyzioğlu'nun, bizzat sarstığı güveni yeniden sağlaması için bir fırsattır" denilerek, şunlar kaydedildi:  

"Sayın Birlik Başkanı, bundan birkaç sene önce avukatlara ve barolara gözdağı olarak verilen ve bugün de tehdit niteliğini muhafaza eden 'Baroların seçim sisteminin değiştirilmesi' tartışmalarına ve baroların bizzat Sayın Feyzioğlu önderliğinde baştan revize edileceği söylemine karşı bilinçli bir suskunluk içerisindedir. Oysa bu siyasi gözdağı, tahakküm niteliğinden hiçbir şey kaybetmediği gibi, maalesef Birlik Başkanımız üzerinde başarıya ulaşmış ve kendi madununu yaratmıştır. Bu sebeple alınan karar, savunma makamını temsilden uzaklaştığına inandığımız ve 22 Eylül'de yapılan başkanlar toplantısında hiçbir özeleştiri yapmadığı gibi, bu yeni 'makbul birlik başkanı' duruşunda ısrarcı olacağını bir kez daha gördüğümüz Sayın Metin Feyzioğlu'nu, bu düşüncemizin haksızlığını ispat etmeye bir davettir." 'AVUKATLIK MESLEĞİNİN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN'

Olağanüstü genel kurul davetinin Türkiye Barolar Birliği'nin kurumsal kimliğini ve baroların birliğini sarsmaya değil, tam aksine baroların,  hukuk devleti, bağımsız yargı, avukatlık mesleğinin itibarı ve bağımsızlığı ile daha güçlü savunma mücadelesinin önünde duran  söylemleri ile baroları ayrıştıran, baroları hedef gösteren anlayışa karşı, bu anlayış, tavır, eylem ve söylemin genel kurulun tartışmasına açılmasına yönelen bir davet olduğu belirtilen manifestonun devamında, şu ifadeler yer aldı:

"Bu davet, maddi sıkıntıları nedeniyle canına kıyan, korumalarca ya da polis memurlarınca hunharca darbedilen, haciz mahallinde öldürülen, ekonomik kaos ve sömürü düzeninde çalışmaya zorlanan, bölünmüş adliyeler arasında koştururken, o adliyelere üzerleri aranarak girebilen ve baştan kriminalleştirilen, her gün siyasallaşan bir hukuk düzeninde hayatta kalmaya çalışan ve tüm bu sorunların, evet kavga etmeden ama biat ederek değil, 80 baro ve 125 bin avukatın örgütlü gücü ile dik durarak çözülebileceğine inanan avukatların, seçimle gelen birlik başkanlarına yönelttikleri demokratik bir davettir. Şimdi, TBB Yönetim Kurulu'nun önünde demokrasiyi işler kılmak ve birlik başkanının eylem ve söylemlerini en üst karar organımız olan genel kurulun onayına sunmak gibi tarihi bir fırsat ve sorumluluk vardır. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzioğlu'na, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na ve kamuoyuna saygı ile duyurulur."



Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Güncel

Kaynak: DHA

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