Tbbdf Başkanı Türkmen, Bayburt Üniversitesi Öğrencilerine Bocce Sporunu Anlattı

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Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) ve Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanı Doç. Dr. Mutlu Türkmen, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun düzenlediği konferansta, Bocce sporunun tarihsel gelişimini anlattı.
Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen 'Antikiteden Paris
2024 Olimpiyatlarına; Bocce Sporunun Türkiye'deki ve Dünyadaki Gelişimi' isimli konferansta konuşan Türkmen, yuvarlak topların birbirine yaklaşması esasına dayalı Bocce oyununun köklerinin Antik Mısır
'a kadar uzandığını söyledi. Milattan önce 5200'de Antik Mısır'da Bocce sporunu gösteren hiyerogliflerin tespit edildiğini, Roma
ve Yunan uygarlıklarında da oyunun benzer türevlerinin görüldüğünü dile getirdi. Türkmen, Bocce sporunun Fransa
ve İtalya
'da büyük bir kitle tarafından oynandığını aktararak olimpiyatlarda kabul gören spor dalları arasında sayıldığını belirtti. 0yun kuralları ve top biçimlerine de değinen Türkmen, Bocce toplarının tarihsel süreçte geçirdiği evrimi örnekleriyle sundu.
Türkmen, Türkiye'de Bocce sporuna yönelik ilk uygulamaların 1990 başlarında hayata geçtiğini ve çeşitli spor kulüplerinin kurulmasının ardından 2005 yılında Federasyon oluşumuna geçildiğini ifade etti. Federasyon çatısı altında ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde etmeye başladıklarını söyleyen Türkmen, Türkiye'nin turnuvalarda adından söz ettirdiğini paylaştı.
Konferans sonunda, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek tarafından Türkmen'e plaket takdim edildi.
Konferansa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hanefi Bayraktar ve Halil İbrahim Şimşek ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cem Kahya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT