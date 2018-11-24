Tbesf Mali Genel Kurulu

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:26



24 Kasım 2018 Cumartesi 15:26

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) 6. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı.Hilton Garden Inn Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda, federasyonun yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ibra edildi.TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, yaptığı konuşmada, milli sporcuların uluslararası şampiyonalarda elde ettikleri başarılara dikkati çekti.Uztürk, 2015'te yapılan olağanüstü genel kurulda göreve seçildiklerini hatırlatarak, "Federasyon olarak özellikle son 2 yılda tarihimizde ilk kez elde ettiğimiz muazzam başarılara hep birlikte imza attık. Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımızın Avrupa şampiyonluğunu genç basketbolcularımız takip etti. Onlar da Avrupa şampiyonluğunu üst üste iki kez kazanıp, 2017'de ayrıca dünya ikincisi oldular. Ampute Milli Futbol Takımımız da ilk kez Avrupa şampiyonu olup bu yıl başarılarını dünya ikinciliğiyle taçlandırdı." ifadelerini kullandı.Federasyonun "altın çağını" yaşadığını vurgulayan Uztürk, şunları kaydetti:"Paralimpik oyunlarında (Rio 2016) federasyonumuz, ülkemize ilk defa 2 altın madalya birden getirirken, bir gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Halterde, okçulukta, atıcılıkta, atletizmde dünya ve Avrupa rekorlarına, masa tenisinde, yüzmede, bilek güreşinde, tekerlekli sandalye eskrimde, badmintonda dünya ve Avrupa şampiyonluklarına damga vurduk. Tarihimizde ilk kez bocce, tekerlekli sandalye tenis, yelken ve tekerlekli sandalye dansta uluslararası başarıları, madalyaları yakaladık."TBESF bünyesindeki branş sayısını 12'den 18'e çıkardıklarını dile getiren Uztürk, kulüp ve sporcu sayılarının da artarak devam ettiğini sözlerine ekledi.