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TBESF Türkiye Şampiyonası

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen Türkiye Tenis Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

01.10.2019 20:40
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen Türkiye Tenis Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.
Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde, Ortakent-Yahşi Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneğinin (OYDER) organizasyonuyla gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye'nin farklı illerinden 65 engelli sporcu katıldı.
Üçüncü kez Bodrum'da yapılan ve 4 gün sürecek turnuvanın açılışında, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile milli sporcu Ebru Bulgurcu korta çıktı.
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptıkları konuşmada katılımcı sporculara başarı dileklerinde bulundu.
Şampiyona, 4 Eylül'deki ödül töreniyle sona erecek.
TBESF Türkiye Şampiyonası

Türkiye, Bodrum, Muğla, Spor

Kaynak: AA

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