15.06.2019 22:13
Haberler»Spor » Haber

TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu

TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Red Bull tarafından düzenlenen TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nun İstanbul-Caddebostan etabı başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Red Bull tarafından düzenlenen TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nun İstanbul- Caddebostan etabı başladı.
Caddebostan Sahili'nde düzenlenen organizasyonda, ilk gün "Açık" kategorisinde maçlar oynandı.
Bu kategoride gruplarından çıkan ve eleme maçlarını kazanan Team Baziliko ile Erşan Kuneri, finalde karşılaştı. Rakibini 19-17 yenen Team Baziliko, şampiyonluğa ulaştı.
Bu kategoride yapılan üçüncülük maçında ise Geçerken Uğradık, Sıkıntı'yı 21-18 yendi.
TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nun İstanbul-Caddebostan etabı yarın "Elit" kategoride yapılacak müsabakalarla sona erecek.
Kaynak: AA
Caddebostan, basketbol, Red Bull, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:28 Jandarma Genel Komutanlığı'ndan babalar günü mesajı
22:28 Fırtına yüzünden 50 yıllık ağaç yan evin terasına düştü
22:28 Jandarmadan Babalar Günü videosu
22:26 Binali Yıldırım'a rap şarkılı destek
22:26 Narkotik köpeği önce buldu, sonra poz verdi
22:26 Bahçeli: "Cumhur İttifakı, birliğin, dirliğin, kardeşliğin temsilcisidir"
22:25 Hollanda'da İslam karşıtı eylem yapan Wagensveld'e tepki