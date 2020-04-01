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TBF'den Göksenin Köksal'ın hayatını kaybeden babası için taziye mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray Doğa Sigorta'nın milli oyuncusu Göksenin Köksal'ın babasının hayatını kaybetmesinden dolayı taziye mesajı yayımladı.

01.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:08
TBF'den Göksenin Köksal'ın hayatını kaybeden babası için taziye mesajı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray Doğa Sigorta 'nın milli oyuncusu Göksenin Köksal'ın babasının hayatını kaybetmesinden dolayı taziye mesajı yayımladı.
Federasyonun Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "A Erkek Milli Takım oyuncumuz ve Galatasaray Doğa Sigorta takımının kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Bisiklet Federasyonu, Galatasaray, Türkiye, Sigorta, Spor
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