Tbf'den Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Çelik'e Ziyaret

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:30



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:30

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaretinde Kayseri'de basketbol kültürü bulunduğunu belirtti.Ömer Onan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaretine Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve Kayseri Basketbol Spor Kulübü Başkanı Ömer Yağmur da katıldı. Ömer Onan, "Milli maçımızı bilerek Kayseri'ye almak istedik. Burada çok güzel bir kadın takımı oluşturuldu. Kayseri Basketbol Kadın takımını dünyada herkes biliyor. Maçın hakemleri de Avrupa maçları nedeniyle Kayseri'ye çok geldiklerini ve bu şehri çok sevdiklerini söylediler. Çünkü FIBA'da Kayseri Basketbol takımı bilinen bir takım" dedi.Ziyarette Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan tarafından, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e kadın milli basketbolcuların imzaladığı forma da hediye edildi.