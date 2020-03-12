TBF'den koronavirüs açıklaması
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yaptığı açıklama ile maçlarda alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı.
12.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:40
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yaptığı açıklama ile maçlarda alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı.
Bugün Beştepe'de yapılan toplantıda alınan "Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynama" kararı, TBF'den yapılan açıklamada tekrar edilirken, bunun yanı sıra Basketbol Gençler Ligi maçları, henüz başlamayan altyapı şampiyonaları, 12 DABO faaliyetleri ve Yerel Lig müsabakalarının sonradan belirlenecek bir tarihe kadar ertelendiği duyuruldu.Öte yandan, profesyonel liglerde oynanacak maçlarda uygulanacak tedbirler ise şu şekilde açıklandı: "- Karşılaşmaların öncesi ve sonrasında seremoniler gerçekleştirilecek ancak el sıkışma olmayacak.Soyunma odalarına oyuncular ve takım yetkililerinin dışında kimsenin girmesine müsaade edilmeyecek.Hakem masaları ve takım bankları dezenfekte edilecek ve bu alanlarda sıvı el temizleyiciler bulundurulacak.Müsabakalarda minimum sayıda personel görevlendirilecek."
Ayrıca, TBF'nin gelişen şartları gözlemleye devam edeceği, ilerleyen günlerde lig fikstürünün yeniden gözden geçirilebileceği ve gerekirse liglerin tatil edilmesi de dahil olmak üzere ilave kararlar alınabileceğini duyuruldu.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Türkiye Bisiklet Federasyonu, basketbol, Türkiye, Spor
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