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TBF'den koronavirüs fırsatçılarına tepki

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, yen tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında poşetlenen meyve ve sebzelerin arasına çürük mal katan bazı marketlere tepki gösterdi.

07.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:04
TBF'den koronavirüs fırsatçılarına tepki
Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, yen tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında poşetlenen meyve ve sebzelerin arasına çürük mal katan bazı marketlere tepki gösterdi.
Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında marketlerde sebze ve meyvenin poşetlenmiş olarak satışa sunulduğunu belirterek, "Bu uygulamada bazı marketlerin poşet içine çürük, bozulmuş, tüketilemez durumdaki meyve ve sebzeyi koydukları gözlenmektedir." dedi.
Son günlerde bu konuda sık sık şikayetler aldıklarını anlatan Deniz, bazı kişilerin bu uygulamayı fırsata çevirdiğini söyledi.
Olağanüstü bir dönemden geçildiğini vurgulayan Deniz, "Tüketicinin sağlığının korunması için uygulamaya geçirilen poşette sebze meyve satışının, bazı marketler tarafından kötüye kullanılması nedeniyle amaca hizmet etmemekte, en önemlisi tüketici parasının karşılığını alamamaktadır." değerlendirmesini yaptı.
Deniz, şunları kaydetti:
"Ülke olarak el ele vererek yürüttüğümüz bu mücadelede toplumsal dayanışma içinde olmak, üreticinin, satıcının, tüketicinin bu zor dönemde birbirlerine destek olmaları gerekmektedir. Tüketici cephesinden, birçok iş yeri kapanmış ve dolayısıyla lüks tüketim azalmış olsa da gıda, hijyenik ve medikal ürünler başta olmak üzere bir çok tüketim unsurunda tüketicinin tüketimi azaltma eğiliminde olmadığı gözlenmektedir. Sanılanın aksine, tüketicinin talebi kesmemiş olması, ekonominin sürdürülebilirliği ve piyasaların kapanmaması adına çok önemli bir destektir."
"Fırsatçıları ifşa edin"
Deniz, tüketicinin bu olumlu yaklaşımının üretici ve satıcılar tarafından da görülmesi ve desteklenmesi gerektiğini aktararak, şöyle devam etti:
"Poşetlenmiş olarak satılan sebze meyvenin içine çürük ve kullanılamaz durumdaki ürünleri sokuşturmak, bu olağanüstü dönemde affedilemeyecek nitelikte fırsatçılık ve ahlaki düşüklüktür. Kasada parasını ödeyip eve geldikten sonra durumu farkeden tüketicilerin, sosyal izolasyon ortamında çürük çıkan bir elma, kullanılamaz durumdaki iki patlıcan için tekrar markete gitmeyeceğinin hesabını yapan bu firmalar, tüketiciye ve bu mücadeleyi her alanda başarı ile yürüten ülkemize kötülük yapmaktadırlar."
Bu tür satıcıları kınayan Deniz, bu durumla karşılaşan tüketicilerin ellerindeki sosyal medya silahını kullanarak fırsatçılığı ifşa etmelerinin yanında, Ticaret Bakanlığının "Alo Tüketici Hattı"na durumu bildirmelerini önerdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Bisiklet Federasyonu, Mehmet Bülent, Güncel
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