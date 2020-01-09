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TBF Disiplin Kurulu, Mustafa Cengiz'e 35 bin lira para cezası verdi

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Galatasaray-OGM Ormanspor kadın basketbol müsabakasının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 35 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

09.01.2020 22:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 23:03

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 35 bin lira para cezası verdi. TBF'den yapılan açıklamaya göre Cengiz'in, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile OGM Ormanspor arasında oynanan karşılaşmayla ilgili sportmenliğe aykırı yaptığı açıklamadan dolayı 35 bin lira para cezası alması kararlaştırıldı.

KARŞIYAKA'YA 83 BİN 937 LİRA PARA CEZASI

Galatasaray Kulübü ise kadın basketbol takımının OGM Ormanspor ile oynadığı maçın yanı sıra ING Basketbol Süper Ligi'nde sarı-kırmızılı ekibin Gaziantep Basketbol ile yaptığı karşılaşmadaki seyirci olayları nedeniyle toplam 28 bin 125 lira para cezası aldı. Bu arada Pınar Karşıyaka'ya 83 bin 937 lira, Frutti Extra Bursaspor takımına da 28 bin 750 lira ceza verildi.

TBF Disiplin Kurulu, Mustafa Cengiz'e 35 bin lira para cezası verdi

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA


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