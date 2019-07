TBF Disiplin Kurulu'ndan Anadolu Efes ile ilgili 'ambulans' kararı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 5'inci maçında, hafıza kaybı yaşayan sarı lacivertli oyuncu Luigi Datome'nin hastaneye ambulans yerine araçla götürülmesi olayıyla ilgili, Anadolu Efes Spor Kulübü'ne ceza verilmesine yer olmadığına oybirliği ile karar verdi.TBF Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, bugün yapılan toplantıda görüşülen konuların karara bağlandığı belirtildi. Toplantıda alınan kararlar şöyle:"1- Anadolu Efes Spor Kulübü'nün, 17.06.2019 tarihinde İstanbul'da oynanan Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko Tahincioğlu BSL Play-Off Final müsabakasında, Basketbol Disiplin Talimatı'nın 6. maddesinde açıklanan objektif sorumluluk esasları uyarınca, Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 37.1. maddesine uygun biçimde yeterli ilk yardım tedbiri alınmayarak, rakip takım basketbolcusuna gerekli ambulansın tahsis edilememesi suretiyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 34. ihlali şüphesine ilişkin Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin dosya, tüm deliler toplanarak ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıntılı biçimde incelenmiştir.Yapılan inceleme neticesinde, ambulansa başvuran hastaya ilişkin değerlendirmenin; hekimi bulunan bir ambulansta mevcut hekim, hekimin bulunmadığı durumlarda olayın gerçekleştiği alanda görevli hekim, tüm bunlar yoksa ambulansta görevli olan paramedik veya acil tıp teknisyeni ve karar verilmesi hususunda şüphe halinde çağrı merkezinde bulunan danışman hekim tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu değerlendirmenin herhangi bir idari tasarrufla değil, sadece tıbbi kriterlere göre yapılabileceği, dosyaya intikal eden uzman görüşü ile sabittir.Ev sahibi Kulübün Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 37.1. maddesi ile kendisine yüklenen sağlık ekibi ve ambulans bulunmasını sağlamak sorumluluğunu yerine getirdiği, hastaya ambulans tahsis kararının tamamen tıbbi öncelikler dikkate alınarak ancak yetkili kişiler tarafından alınabileceği, idari tasarrufla ambulans tahsis işlemine engel olunamayacağı ve bu husustaki şikayetin soyut iddia mahiyetinde kaldığı, sadece tıbbi kriterler uyarınca ve yalnızca yetkili hekim veya uzman personel tarafından alınabilecek ambulans tahsis etme/etmeme kararlarının Basketbol faaliyetinin disiplinine ilişkin olmadığı anlaşıldığından; Anadolu Efes Spor Kulübü'ne, sevke konu ihlal şüphesine ilişkin ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile;2- İstanbul ili masa görevlisi Öykü Güngör'ün, şahsi sosyal medya hesabından yayınladığı ve Hakemler Talimatı'nın 22/2.c. maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılan açıklamaları nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile;3- Sevke konu eylem tarihinde Merkez Hakem Kurulu Antalya Bölgesi C Klasman Hakem Değerlendiriciliği görevini yürüten Fatih Uslu, Antalya Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 93016461-100-E.472172 sayılı yazısı ve eklerinde Antalya'da düzenlenen U-16 Erkekler Anadolu Şampiyonası Kırmızı Grup turnuvası son gününde gerçekleştiği belirtilen eylemine ilişkin olarak her ne kadar saldırı şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de, tüm dosya kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde sevke konu eylemin kavga mahiyetinde olduğu tespit edilerek Basketbol Disiplin Talimatı'nın 33/3. ve 33/6. maddeleri gereğince 90 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile;4- Sevke konu eylem tarihinde Antalya Basketbol İl Hakem Kurulu Üyeliği görevini yürüten Ahmet Hakan Tellioğlu, Antalya Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 93016461-100-E.472172 sayılı yazısı ve eklerinde Antalya'da düzenlenen U-16 Erkekler Anadolu Şampiyonası Kırmızı Grup turnuvası son gününde gerçekleştiği belirtilen eylemine ilişkin olarak her ne kadar saldırı şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de, tüm dosya kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde sevke konu eylemin kavga mahiyetinde olduğu tespit edilerek Basketbol Disiplin Talimatı'nın 33/3. ve 33/6. maddeleri gereğince 90 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile;5- Anadolu Efes Spor Kulübü'nün, 04.05.2019 tarihinde İstanbul'da oynanan Anadolu Efes - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tahincioğlu BSL müsabakasında Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 42.3. ve 77. maddelerine aykırı biçimde İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısından daha az sayıda özel güvenlik görevlendirdiği, İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün 12.06.2019 tarih ve 47909374-66756-(62397)-E.2019061115445922017 sayılı yazısı ile anlaşıldığından, Basketbol Disiplin Talimatı'nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile;6- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün, 11.05.2019 tarihinde İstanbul'da oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi – Bahçeşehir Koleji Tahincioğlu BSL müsabakasında Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 42.3. ve 77. maddelerine aykırı biçimde İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısından daha az sayıda özel güvenlik görevlendirdiği, İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün 12.06.2019 tarih ve 47909374-66756-(62397)-E.2019061210374625317 sayılı yazısı ile anlaşıldığından, Basketbol Disiplin Talimatı'nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."