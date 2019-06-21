21.06.2019 15:20
Haberler » Spor » Haber

TBF, Fenerbahçe'ye verilen seyirci cezasını erteledi!

TBF Tahkim Kurulu Fenerbahçe Beko'ya verilen deplasmanda seyirci yasağını erteledi. Bu akşam oynanacak Anadolu Efes deplasmanında Fenerbahçe seyircisi yer alacak.

TBF Tahkim Kurulu Fenerbahçe Beko 'ya verişlen deplasmanda seyirci yasağını erteledi. Bu akşam oynanacak Anadolu Efes deplasmanında Fenerbahçe taraftarı olacak.

FENERBAHÇE'DEN BİLET AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü, Anadolu Efes ile oynanan final serisi yedinci maçı öncesinde alınan seyircisiz oynama cezasının kaldırıldığını resmi hesaplarından duyurdu. Bunun üzerine bir de bilet açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Bu akşamki karşılaşmada taraftarımız deplasman tribününde yer alacak olup, deplasmanda tirbünü bilet satışı, az sonra Mobilet üzerinden başlayacaktır. Mücadele için kişi başı satın alınabilecek bilet sayısı 1 olarak belirlenmiştir" denildi.

CEZASININ ERTELENMESİ BÖYLE DUYURULDU

TBF, Fenerbahçe'ye verilen seyirci cezasını erteledi!

Ali Koçtan taraftara kötü haber: Zamlar geri alınmayacak

Maldini, Hakan Çalhanoğlunun biletini kesti

Sürpriz başvuru! Hikmet Karaman parkeye, Ergin Ataman yeşil sahalara

Al Shabab, Diagnenin peşini bırakmıyor! 15 milyon euroluk teklif

Anadolu Efes , Fenerbahçe , Türkiye Bisiklet Federasyonu , Spor

YORUMLAR(2)
BJK:TBF YAZIKLAR OLSUN
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
JEAN LEON:ali koç lobisi derler buna
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
15:35 Atletizm Milli Takımı Erzurum'da kampa girdi
15:34 Bursaspor'da şok: Gelirlere el konuldu!
15:34 Fenerbahçeli basketbolseverler final maçında olacak
15:30 Fenerbahçe Beko taraftarı Sinan Erdem'de yerini alacak
15:23 Fenerbahçe taraftarları, Anadolu Efes maçında salonda olacak
15:20 TBF, Fenerbahçe'ye verilen seyirci cezasını erteledi!
15:08 Başkan Çetin, amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle bir araya geldi