TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın Babası Hayatını Kaybetti

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü ve Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın eski kaptanlarından Ömer Onan'ın babası Utku Onan, hayatını kaybetti. Fenerbahçe Kulübü, Ömer Onan'ın babasının vefatı dolasıyla bir başsağlığı mesajı yayınladı.
Fenerbahçe'nin resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü, Fenerbahçe formasını uzun yıllar başarıyla taşımış Ömer Onan'ın babası Utku Onan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Utku Onan'a Allah'tan rahmet; Ömer Onan'a, kıymetli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
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