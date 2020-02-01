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TBF, Shane Larkin'in milli takım sürecinin başladığını açıkladı Açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efesli oyun kurucu Shane Larkin'in vatandaşlık işlemlerinin ardından milli takım formasını giyeceğini duyurdu.

01.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:24TBF, Shane Larkin'in milli takım sürecinin başladığını açıkladı Açıklaması
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efesli oyun kurucu Shane Larkin'in vatandaşlık işlemlerinin ardından milli takım formasını giyeceğini duyurdu.
TBF'den yapılan açıklamada, "Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda işlemler başlatılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Larkin, A Erkek Milli Takımı'mızın formasını giyebilme hakkını elde edecektir." denildi.
Federasyon, açıklamasında Larkin'in kendisine ait Instagram hesabından milli takım ile ilgili görüşlerine de yer verdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Shane Larkin, Spor

Kaynak: AA

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