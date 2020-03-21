Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››TBF ve spor kulüplerinden Fenerbahçe Beko'ya 'geçmiş olsun' mesajı - Spor

TBF ve spor kulüplerinden Fenerbahçe Beko'ya "geçmiş olsun" mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes, Beşiktaş ve Galatasaray, bazı oyuncu ile idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyurulan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

21.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:16
TBF ve spor kulüplerinden Fenerbahçe Beko'ya
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes, Beşiktaş ve Galatasaray, bazı oyuncu ile idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyurulan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TBF'den yapılan açıklamada, "ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'nun gerçekleştirmiş olduğu rutin sağlık kontrolleri sırasında bazı oyuncuları ile idari kadro çalışanlarında Kovid-19 belirtilerine rastlanıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Federasyon olarak süreci tüm kulüplerimizle yakından takip ediyor, Fenerbahçe Beko takımının sporcu ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Anadolu Efes Kulübünün açıklamasında, "En büyük dileğimiz, dostlarımızın testlerinin negatif çıkması ve en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarıdır. Kendileriyle ilgili güzel haberleri kısa süre içerisinde öğreneceğimize inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş Kulübü de Fenerbahçe'nin yapmış olduğu duyuruyu alıntılayarak, "Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımında bulundu.
Galatasaray Kulübü ise, "Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." açıklamasını yaptı.
Öte yandan, çok sayıda kulüp de çeşitli platformlardaki açıklamalarıyla Fenerbahçe Kulübüne geçmiş olsun mesajlarını iletti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Bisiklet Federasyonu, Malcolm Thomas, Anadolu Efes, basketbol, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Galatasaray’a Diagne piyangosu! İngilizlerden dev teklif geliyor Spor
Galatasaray'a Diagne piyangosu! İngilizlerden dev teklif geliyor
Fenerbahçe’de sürpriz karar! Yeni hoca TFF 1. Lig’den geliyor Spor
Fenerbahçe'de sürpriz karar! Yeni hoca TFF 1. Lig'den geliyor
Cenk Tosun, oğluyla fotoğrafını paylaşıp evde kal çağrısı yaptı Spor
Cenk Tosun, oğluyla fotoğrafını paylaşıp evde kal çağrısı yaptı
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona’dan F.Bahçe’ye destek mesajı Spor
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı
Fenerbahçeli bazı oyuncularda virüs belirtilerine rastlandı Spor
Fenerbahçeli bazı oyuncularda virüs belirtilerine rastlandı
Bu halini unutun! İşte Boateng’in yeni imajı Spor
Bu halini unutun! İşte Boateng'in yeni imajı
Arda Turan’dan dikkat çeken Fatih Terim sözleri Spor
Arda Turan'dan dikkat çeken Fatih Terim sözleri
Herkes ona hayran! Barcelona’dan sonra bir dev daha peşinde Spor
Herkes ona hayran! Barcelona'dan sonra bir dev daha peşinde

Son Dakika Spor Haberleri

Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi öğrencilerinden 'Evde kal Türkiye' çağrısı - Spor Ergin Ataman'dan son dakika Fenerbahçe (corona virüsü) açıklaması - Spor Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama - Spor 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü - Spor Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın - Haberler Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi - Spor Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı - Spor Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu - Spor Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi - Spor Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi - Spor
Loading