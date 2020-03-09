TBF yetkilileri, Süper Lig temsilcileriyle bir araya geldi
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri, ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alan kulüplerin temsilcileriyle buluştu.
09.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:56
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri, ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alan kulüplerin temsilcileriyle buluştu.
TBF'den yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alan kulüplerin temsilcileri ile sporcuları temsilen Sinan Güler, Oğuz Savaş, Mehmet Yağmur, Samet Geyik ve Can Korkmaz'ın katıldığı belirtildi.
İki bölüm halinde gerçekleştirilen toplantılarda, TBF'nin hukuk ve finans departmanı yetkililerinin, kulüplerin hukuk ve finans profesyonellerine Kulüp Mali Denetim ve Lisans talimatıyla ilgili eğitim verdiği ve fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.
TBF'den yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alan kulüplerin temsilcileri ile sporcuları temsilen Sinan Güler, Oğuz Savaş, Mehmet Yağmur, Samet Geyik ve Can Korkmaz'ın katıldığı belirtildi.
İki bölüm halinde gerçekleştirilen toplantılarda, TBF'nin hukuk ve finans departmanı yetkililerinin, kulüplerin hukuk ve finans profesyonellerine Kulüp Mali Denetim ve Lisans talimatıyla ilgili eğitim verdiği ve fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :TBF yetkilileri, Süper Lig temsilcileriyle bir araya geldi
Etiketler : Türkiye Bisiklet Federasyonu, basketbol, Türkiye, Spor
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