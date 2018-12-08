Tbl 1. Lig: Petkim Spor: 76 - Bandırma Kırmızı: 71

Türkiye
Basketbol 1. Ligi 9. hafta karşılaşmasında Petkim
Spor, evinde ağırladığı Bandırma
Kırmızı'yı 76-71'lik skorla yenerek ligde dördüncü galibiyetini aldı.
Salon: Enka
Hakemler: İsmail Binbir xxx, Abdullah Koputan
xxx, Tekin Özübir
xxx
Petkim Spor: Mustafa Baki Görür xxx 17, Doğukan Şanlı xxx 15, Marek Jonh Bram Klasse xxx 15, Markus Roysall Kennedy xx 10, Barbaros Bozkurt xx 6, Koray Uzunhasan xx 6, Kristijan Nikolov
x 5, Ogün Sevinç
xx 2, Utku Saraloğlu x, Berkay
Bayar x
Başantrenör: Okan Çevik
Bandırma Kırmızı: David Devoe Joseph xxx 22, Travist Taylor xxx 19, Sadık Emir Kabaca xx 9, Arda Çete xx 6, Sedat Ali Karagülle x 5, Harun Can Doğan
x 3, Atakan Erdek
x 2, Erkin Şenel x 3, Alperen Şengün x 2, Furkan Haltalı x, Alperen Demir x, Hakan Sayılı x
Başantrenör: Mlos Obrenovic
1. Periyot: 22-13 (Petkim Spor lehine)
Devre: 44-30 (Petkim Spor lehine)
3. Periyot: 51-47 (Petkim Spor lehine) - İZMİR
basketbol,Türkiye,Bandırma,Petkim
08 Aralık 2018 Cumartesi 19:38