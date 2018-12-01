01 Aralık 2018, 19:46
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Tbl 1. Lig: Petkim Spor: 83 Yalova Belediye: 79

Tbl 1. Lig: Petkim Spor: 83 Yalova Belediye: 79

Türkiye Basketbol 1. Lig 8. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Yalova Belediye’yi 83-79’luk skorla yenerek ligde üçüncü galibiyetini aldı.

Türkiye Basketbol 1. Lig 8. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Yalova Belediye'yi 83-79'luk skorla yenerek ligde üçüncü galibiyetini aldı.

Salon: Enka Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Onur Sönmez xx, Tunçtan Durmuşcan xx, Muhammed Murat Zafer xx

Petkim Spor: Ogün Sevinç xxx 14, Doğukan Şanlı xx 5, Marek Jonh Bram Klasse xxx 21, Roysall Kennedy xxx 14, Mustafa Baki Görür xxx 16, Mertcan Solkol xx 3, Utku Saraloğlu x 1, Koray Uzunhasan x 3, Kristijan Nikolov xx 5, Berkay Bayar x, Barbaros Bozkurt x 1

Başantrenör: Okan Çevik

Yalova Belediyesi: Kyle Jordan Washıngton xxx 24, Hadi Doğan xxx 16, Onur Sonsırma xxx 13, Mustafa Baştürk xx 11, Melih Kapucu xx 8, Salih Uğraşan xx 7, Mert konuk x, Oğuzhan Tosun x

Başantrenör: Mehmet Kabaran

1. Periyot: 22 -20 (Petkim Spor lehine)

Devre: 40-35 (Petkim Spor lehine)

3. Periyot: 68-55 (Petkim Spor lehine) - İZMİR basketbol,Türkiye,Yalova,Petkim
01 Aralık 2018 Cumartesi 19:46



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