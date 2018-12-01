Tbl 1. Lig: Petkim Spor: 83 Yalova Belediye: 79

Türkiye
Basketbol 1. Lig 8. hafta karşılaşmasında Petkim
Spor, evinde ağırladığı Yalova
Belediye'yi 83-79'luk skorla yenerek ligde üçüncü galibiyetini aldı.
Salon: Enka
Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Onur
Sönmez xx, Tunçtan Durmuşcan xx, Muhammed Murat
Zafer xx
Petkim Spor: Ogün Sevinç
xxx 14, Doğukan Şanlı xx 5, Marek Jonh Bram Klasse xxx 21, Roysall Kennedy xxx 14, Mustafa Baki Görür xxx 16, Mertcan Solkol xx 3, Utku Saraloğlu x 1, Koray Uzunhasan x 3, Kristijan Nikolov
xx 5, Berkay
Bayar x, Barbaros Bozkurt x 1
Başantrenör: Okan Çevik
Yalova Belediyesi: Kyle Jordan Washıngton xxx 24, Hadi Doğan xxx 16, Onur Sonsırma xxx 13, Mustafa Baştürk
xx 11, Melih Kapucu xx 8, Salih Uğraşan xx 7, Mert konuk x, Oğuzhan Tosun x
Başantrenör: Mehmet Kabaran
1. Periyot: 22 -20 (Petkim Spor lehine)
Devre: 40-35 (Petkim Spor lehine)
3. Periyot: 68-55 (Petkim Spor lehine) - İZMİR
basketbol,Türkiye,Yalova,Petkim
01 Aralık 2018 Cumartesi 19:46