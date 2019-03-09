Tbl 1. Lig: Petkim Spor: 85 - Mamak Belediye Yeni Mamak Spor: 82

Türkiye
Basketbol 1. Ligi 22. hafta karşılaşmasında Petkim
Spor, evinde ağırladığı Mamak
Belediye Yeni Mamak Spor'u 85–82'lik skorla yenerek 13. galibiyetini aldı.
Salon: Enka
Spor Salonu
Hakemler: Orkun Yurttaş xx, Fatih Güler
xx, Orhan Çağrı Hekimoğlu xx
Petkim Spor: Markus Roysall Kennedy xxx 21, Marek Jonah Bram Klassen xxx 17, Mustafa Baki Görür xxx 14, Barboros Bozkurt xx 8, Ogün Sevinç
xx 7, Berkay
Bayar xx 6, Mercan Solkol x 4, Koray Uzunhasan x 3, Kristijan Nikolov
x 3, Sinan Sağlam
x 2, Utku Saraloğlu x, Arca Tülüoğlu x
Başantrenör: Okan Çevik
Mamak Belediye Yeni Mamak Spor: Erick BernardNeal xxx 17, Hidayet Civan xx 12, Alican Güney
xx 12, Ercan Bayrak
xx 11, Efe Beşok xx 8, Utku Yücedağ xx 7, Efekan Coşar
xx 7, Erkan Yılmaz xx 5, Kevin Kaspar x 3
Başantrenör: Faruk Beşok
1. Periyot: 18 - 23 (Mamak Belediye Yeni Mamak Spor lehine)
Devre: 49 - 49
3. Periyot: 69 - 74 (Mamak Belediye Yeni Mamak Spor lehine) - İZMİR
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Kaynak: İHA