TBL 1. Lig: Petkimspor: 75 - Akhisar Belediye: 72

Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) ilk haftasında Petkimspor
, evinde ağırladığı Akhisar
Belediye'yi 75–72'lik skorla mağlup etti.
Salon: Enka Spor
Hakemler: Uğur Özen xx, Fatih Güler xx, Ahmet Kemal Digilli xx
Petkimspor: Patrick Ronald xxx 26, Hakan xxx 16, Yiğitcan xxx 12, Serkan xx 6, Koray xx 5, Marvin Jermane Jones x 4, Recep Doğrusöz x 4, Şahin Ekmen x 2, Cemal Nalga x
Antrenör: Arda Vekiloğlu
Akhisar Belediye: Kahıem Seawrıght xxx 17, Ömer Sancaklı xxx 17, Merthan Mutlu xxx 12, Hazer Avcı xx 8, Vytenis Cızauskas xx 5, Erdem İlter xx 5, Sercan Topçu xx 5, Can Özcan x 2, Uğur Can Aksoy x 1
Antrenör: Özhan Cıvgın
1. Periyot: 12-18 (Akhisar Belediye lehine)
Devre: 34-32 (Petkimspor lehine)
3. Periyot: 56–47 (Petkimspor lehine) - İZMİR