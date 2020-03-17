Menü
Haberler ›› Spor ››TBL 1. Lig: Petkimspor: 82 - Samsunspor: 67 - Spor

TBL 1. Lig: Petkimspor: 82 - Samsunspor: 67

Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Petkimspor, evinde ağırladığı Samsunspor'u 82-67'lik skorla mağlup etti.

17.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:49
TBL 1. Lig: Petkimspor: 82 - Samsunspor: 67
Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Petkimspor , evinde ağırladığı Samsunspor 'u 82-67'lik skorla mağlup etti.

Salon: Enka Spor

Hakemler: Aydın Karaçam xx, İsmail Binbir xx, Abdullah İlik xx

Petkimspor: Ali Işık xxx 21, Hakan Yapar xx 14, Yiğitcan Turna xx 13, Serkan Menteşe xx 12, Jasbarie Wayne Anthony xx 11, Yancy Dereinger Gates 5, Berkay Bayar x 3, Şahin Ekmen xx 3

Antrenör: Arda Vekiloğlu

Samsunspor: Çağdaş Erdoğan xx 15, Predrag Samardjiski xx 13, Abdullah Cem Koçal xx 11, Ali Berkan Özçiftçi xxx 10, Oğuzhan Sungur xx 7, Ömer Tayfun Karabey x 6, Enver Enis Ekmen x 3, Anıl Sungur x 2

Antrenör: Ali Burgul

1. Periyot: 18-15 (Petkimspor lehine)

Devre: 42-34 (Petkimspor lehine)

3. Periyot: 63-47 (Petkimspor lehine) - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Samsunspor, Petkimspor, Spor

Paylaş

Manşet 

Haberler

Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı Spor
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı Spor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi Spor
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Spor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Spor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Spor
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Son Dakika: BDDK, vatandaşlara ve esnafa kredi ödemelerinde kolaylık sağladı Spor
Son Dakika: BDDK, vatandaşlara ve esnafa kredi ödemelerinde kolaylık sağladı
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti Spor
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti