TBL'de final heyecanı sürüyor

Türkiye
Basketbol 1. Ligi (TBL) play-off final serisi üçüncü maçında Sigortam.Net İTÜ
Basket, yarın OGM Ormanspor'u konuk edecek. Gazanfer Bilge
Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Ankara
'da oynadığı ilk iki maçı 66-60 ve 68-57'lik skorlarla kazanan OGM Ormanspor, yarın da müsabakadan galip ayrılması durumunda, seriyi 3-0 kazanarak adını Basketbol Süper Ligi'ne yazdıracak.
Sigortam.Net İTÜ Basket'in galibiyeti halinde ise final serisinin dördüncü maçı, yine İstanbul
'da yapılacak.
TBL'de normal sezonu lider tamamlayan Bursaspor
, Basketbol Süper Ligi'ne yükselen ilk takım olmuştu.
Kaynak: AA
Türkiye
, İstanbul Teknik Üniversitesi
, Spor