TBM Onursal Başkanı Ağaoğlu: "Korona virüs nedeniyle seyahat iptalleri mücbir sebep sayılmalıdır"

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, korona virüsü nedeniyle tüm seyahat iptallerinin mücbir sebep kapsamında sayılması gerektiğini ifade etti. Hemen her gün dünyanın farklı bölgelerinde korona virüs vakalarına rastlandığını belirten Ağaoğlu, "Tüketicilere seyahat iptallerinden ötürü ödedikleri ücretlerin tamamı geri ödenmelidir" dedi.Tüm dünyayı endişelendiren korona virüsü, tüketicilerin tatil planlarını da değiştirmelerine yol açıyor. Önümüzdeki Nisan ayında okullarda başlayacak ikinci sömestir tatili dolayısıyla turizm şirketlerine rezervasyon yaptırmış olanlar veya herhangi bir nedenle seyahat programı yapmış kişiler, rezervasyonlarını iptal ettirmek için acentelerine başvurduklarında ödemiş oldukları bedelleri geri alıp alamayacaklarını merak ediyorlar. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu dönemde gerek yurt içi, gerekse yurt dışı tüm seyahat iptallerinin mücbir sebep kapsamında sayılması gerektiğini ifade etti. Hemen her gün dünyanın farklı bölgelerinde korona virüs vakalarına rastlandığını belirten Ağaoğlu, "Tüketicilere seyahat iptallerinden ötürü ödedikleri ücretlerin tamamı geri ödenmelidir" dedi."Ortada mücbir sebep vardır"Ağaoğlu, "Bu ölümcül virüs nedeniyle herkes tedirgin olmuş, toplu taşıma araçlarına bile binmekten kaçınmaktadırlar. Sırf bu nedenle korunma amaçlı maske satışları patlamış, fiyat karaborsası oluşmuştur. Kalabalık ortamlara girmekten bile kaçınan tüketicilerin hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatlerini iptal etmeleri halinde ödemiş oldukları tüm bedelin kendilerine iadesi gerekir. Çünkü bu ölümcül virüsün yarın nerede görüleceği kimse tarafından bilinememektedir. Ortada mücbir sebep vardır" dedi."Akşama ya da sabaha o ülkede de vaka olmayacağının garantisi yoktur"Korona virüsünün ölümcül etkisinin görmezden gelinemeyeceğini söyleyen Ağaoğlu, "Her gün dünyanın çeşitli yerlerinden korona virüsü görüldüğüne dair haberler gelmektedir. Bugün tüketicilerin paket tur satın alarak seyahat planı yaptığı ülkede korona virüsüyle ilgili vaka bulunmamasına rağmen akşama ya da sabaha o ülkede de vaka olmayacağının garantisi yoktur. Üstelik seyahat için gidilecek havaalanında, toplu taşıma araçlarında veya konaklanacak tesiste tüketiciler risk altında olabilecektir. Bu ölümcül virüs kontrol altına alınana kadar zorunlu olmadıkça evlerinden bile çıkmak istemeyen tüketicilerin seyahat iptal talepleri 'mücbir sebep' kapsamında değerlendirilerek iptal talepleri yerine getirilmeli, ödemiş oldukları ücretlerin tamamı iade edilmelidir" dedi.Ağaoğlu, paket tur sözleşmeleriyle ilgili 6502 sayılı Tüketici Kanunu'nda düzenleme bulunduğuna işaret ederek, "Seyahat iptalleri için mücbir sebep vardır. İptal talepleri turizm acenteleri tarafından kabul edilmeyen tüketiciler 10 bin 390 liraya kadar olan meblağlar için Tüketici Hakem Heyetleri'ne bu meblağın üzerindeki tutarların iadesine karar verilmesi için tüketici mahkemelerine harç ödemeden başvurabilirler. Tüketici Hakem Heyeti kararları mahkeme kararı hükmündedir" diye konuştu. - İSTANBUL

