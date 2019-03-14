Tbm Onursal Başkanı Ağaoğlu'nun Tazminat Davası

Kaynak: AA

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu hakkında, katıldığı televizyon programında bir market zincirinin ünlerine haksız fiyat artışı yaptığını söyleyerek, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu iddiasıyla açılan 100 bin liralık manevi tazminat davasının görülmesine başlandı.Anadolu 22. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davalı Aydın Ağaoğlu, avukatları ile davacı şirketin avukatı katıldı.Davacı şirket avukatı Ömer Balbakan, Aydın Ağaoğlu'nun 18 Eylül 2018 tarihinde katıldığı canlı yayında yaptığı konuşmada şirket adına gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunu söyledi.Davalı Aydın Ağaoğlu'nun avukatı Mustafa Efe de usul yönünden itirazları olduğunu belirterek, "Tüketici Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca aykırılıktan ötürü davalar tüketici mahkemelerinde açılır. Müvekkilim Tüketici Dernekleri Onursal Başkanıdır. Dernek adına açıklama yapmaya yetkilidir. Gerekirse bu husus derneğe sorulabilir." dedi.Mahkeme hakimi, Tüketici Başvuru Merkezi Derneği'ne müzekkere yazılarak, davalı Ağaoğlu'nun derneği temsil yetkisi olup olmadığı, dernek adına açıklama yapma yetkisinin bulunup bulunmadığı hususunun sorulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.Dava dilekçesindenDava dilekçesinde, Aydın Ağaoğlu'nun, 19 Eylül 2018'de bir televizyon kanalının haber bültenine katılarak, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bin 296 üründe haksız fiyat artışı tespitine ilişkin açıklamalar yaptığı belirtildi.Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamada şirket ismini telaffuz ettiği aktarılan dilekçede, söz konusu şirketin fırsatçılıkla ve stokçulukla suçlandığı savunuldu.Dava dilekçesinde, Ağaoğlu'nun beyanlarının şirketin ticari itibarını ve kişilik haklarını zedeleyici nitelikte olduğu ifade edilerek, 100 bin lira manevi tazminata hükmedilmesi talep edildi.Dava sonrası açıklamaDavanın bitmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Aydın Ağaoğlu, "Geçtiğimiz yıl kur dalgalanmasından sonra özellikle ulusal ölçekte yaygın zincir marketlerin etiket fiyatlarında ciddi artışlar, hatta gramaj oyunları yani gizli zamlar olduğuna dair çok sayıda ihbar geldi. Piyasaya çıktık, tespitler yaptık ve bu konuda da eleştirilerde bulunduk." dedi.Bununla ilgili hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını kaydeden Ağaoğlu, şunları söyledi:"Dolar geriye geldi, fiyatlar bir türlü geriye gelmedi. Enflasyonla topyekün mücadele afişleri asıldı ama o zamlı fiyatlardan yüzde 10 indirildi. Tüketiciyi bilinçlendirmek, uyarmak görevim. Ben canlı yayınlarda, televizyonlarda daima bu zamları eleştirdim. Bir canlı yayında ucuzcu diye bildiğimiz ve Türkiye'de en yüksek mağaza sayısına sahip olanlardan biri olan markayı da zikrettim. Benim burada marketle mücadelem yok. Benim burada mücadelem, tüketicinin tenceresinde enflasyon kaynatılmasına karşıdır. Dolayısıyla benim açıklamalarım şahsi bir husumet değildir. Binlerce, milyonlarca tüketicinin gelen tepkisinin dile getirilmesidir."